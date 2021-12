Topvererber Millennium gewinnt erste Intermédiaire II

Beim nationalen Dressurturnier im niederländischen Exloo war ein prominenter Gast aus Deutschland am Start: der Trakehner Hengst Millennium, der sich hier zum ersten Mal auf einem Turnier in der großen Tour präsentierte. Mit Erfolg.

Neun Paare waren in der Intermédiaire II von Exloo am Start. 67,206 Prozent reichten Millennium und Simone Pearce ganz locker, um sich an die Spitze zu setzen.

Der Trakehner, der wie Olympiasiegerin Dalera den Gribaldi-Sohn Easy Game zum Vater hat, ist zwar schon 13 Jahre alt, aber in seinem Leben nur wenige Turniere gegangen. Als Youngster war er sehr erfolgreich in Reit- und Dressurpferdeprüfungen. Aber als sich zeigte, wie gut seine ersten Nachkommen waren (z. B. der damalige Körsieger in Oldenburg und heutige Louisdor-Finalist Morricone oder auch der Trakehner Helium, der 2019 und 2020 zweimal in Folge den Trakehner Siegerhengst stellte), war der schöne Rappe so beschäftigt, die Anfragen der Züchter zu befriedigen, dass der Sport zurückstehen musste.

Nur rund eine Handvoll S-Dressuren ging der Rappe, zunächst unter Kristin Biermann, 2020 dann mit Gestüt Sprehes neuer Bereiterin Simone Pearce. Dieses Jahr war Exloo der erste Turnierauftritt.

Dazu Simone Pearce: „Es fühlt sich so super an, Millennium wieder auf Turnieren zu reiten und diesen großen Schritt zu machen, ihn auf diesem Niveau zu zeigen nach über einem Jahr Turnierpause aufgrund seiner vollen Deckliste und meiner Priorität auf Olympia.“

Sie beide seien ein wenig eingerostet gewesen, so die Australierin weiter. Die Fehler in Lektionen, die „eigentlich zu ihren Highlights zählen“, seien „total ihr Fehler“ gewesen: „Ich wollte zu viel, weil er sich so gut anfühlte.“

