Troisdorf: Grand Prix Special an Anabel Balkenhol und High Five, Werth und Superb Fünfte

Schöner Erfolg für Anabel Balkenhol und ihren High Five. Beim CDI3* in Troisdorf konnten sie heute den Grand Prix Special für sich entscheiden.

Mit 71,957 Prozent setzten Anabel Balkenhol und der zwölfjährige Hannoveraner Wallach High Five v. Hohenstein sich gegen Portugals António Do Vale im Sattel von Fine Fellow-H (69,936) und Schwedens Juliette Ramel mit Gideon K.H. durch (69,426), dem jüngeren Bruder von Ramels Erfolgspferd Buriel K.H..

Dem Siegerpaar gelang eine runde Prüfung, in der die Noten 7 und 7,5 das Protokoll dominierten. Die 8 gab es aber auch, zum Beispiel für die Zweierwechsel und die Pirouetten sowie die Trabtraversale nach links.

Das Siegerpaar des gestrigen Grand Prix, Isabell Werth und ihre wieder genesene Superb, konnten heute nicht an das Ergebnis von gestern anknüpfen. Nach fast eineinhalb Jahren Turnierpause war die elfjährige Rappstute mit einem Sieg mit fast 73 Prozent zurückgekehrt. Heute musste sich das Paar mit Rang fünf und 69,085 Prozent zufrieden geben. Punkte verloren die beiden in zwei Passage-Sequenzen, erst in der nach der Rechtstraversale vor dem zweiten starken Trab, dann in der vor dem Angaloppieren. Zudem hatten die beiden Fehler in den Einerwechseln, die ebenfalls Punkte kosteten.

Alle Ergebnisse des Grand Prix Special beim CDI3* in Troisdorf finden Sie hier.