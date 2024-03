Turnierpremiere von Bohemian mit neuem Reiter geglückt

Beim Global Dressage Festival in Wellington hat der US-Reiter Endel Ots erstmals seinen Neuzugang Bohemian unter Turnierbedingungen präsentiert.

Endel Ots hatte sich für seinen ersten Start mit Cathrine Dufours Olympiapferd und EM-Silbermedaillengewinner Bohemian die nationale Tour beim Global Dressage Festival ausgesucht. Hier wird auch Grand Prix geritten und das Starterfeld ist international, aber die Ausschreibung ist es nicht. Darum saßen nur zwei Richter am Viereck, Joan Macartney aus Kanada bei E und Ulf Wadeborn aus den USA bei C.

Elf Paare gingen ins Viereck. Bohemian ließ sie leicht mit 72,555 Prozent hinter sich. Bis auf den letzten Piaffe-Passage-Übergang gelang den beiden eine sichere Runde, in der die Wertnoten von 6,5 (erster starker Trab, Zick-Zack-Traversalen, letzte Piaffe) bis 8 (Piaffen, starker Galopp, letzte Trabverstärkung, zweite Grußaufstellung) reichten.

Ende vergangenen Jahres, dass der US-Stall Zen Elite Bohemian für Endel Ots erworben hat. Der 14-jährige westfälische Dunkelfuchs v. Bordeaux war von Cathrine Dufour ausgebildet und ausgesprochen erfolgreich präsentiert worden. 2022 wurde er als Olympiahoffnung an den Koreaner Dong Seon Kim verkauft, der sich aber entschlossen hat, all seine Grand Prix-Pferde abzugeben. So war auch Bohemian wieder auf dem Markt, ging zwischenzeitlich unter Patrik Kittel und landete schließlich bei Ots.

Ots hat noch keine internationale Grand Prix-Erfahrung. Aber er hätte noch bis 24. Juni Zeit, die Qualifikationsergebnisse für Paris mit Bohemian zu sammeln.