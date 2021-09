U25-Dressur EM Hagen: Raphael Netz und Deutschland führen nach Tag 1

Das deutsche Team bei der U25-Dressur EM Hagen hat gut vorgelegt. Nach zwei von vier Startern rangieren Raphael Netz und Ellen Richter auf den Plätzen eins und zwei. Und Team Deutschland liegt damit klar in Führung.

Der Auftakt der U25-Dressur EM Hagen lief für das deutsche Team ideal: In der Intermédiaire II, der ersten von drei Prüfungen bei diesen Europameisterschaften, liegen nach dem ersten Wettkampftag zwei deutsche Kombinationen in Front: Raphael Netz und Elastico lieferten ihr persönliches Bestergebnis und liegen mit mehr als drei Prozent in Führung vor Ellen Richter und Vinay. Die beiden Westfalen hatten als erstes deutsches Paar in das Viereck gemusst.

Als Raphael Netz und der Niederländer Elastico als drittletztes Paar in das Stadion einreiten mussten, tauchte die untergehende Sonne das Geschehen in ein goldenes Licht – ein Vorzeichen?

Der 22 Jahre alte Raphael Netz begann seine Vorstellung mit einer Trabverstärkung Marke „Safety first“. Geschmeidig schob er anschließend den Rappen in den Traversalverschiebungen hin und her. Die erste Piaffe gelang, die zweite, bei A, war noch besser und die Übergänge gelangen flüssig. 75 Prozent zeigte die Zwischenwertung nach der zweiten Piaffe. Und dabei blieb es lange Zeit.

Kleine Unsauberkeiten, etwa ein kurzes Umspringen bei der Rückführung aus dem starken Galopp vorm Wechselpunkt, kosteten einige Punkte. Ein Highlight der Prüfung: die sieben Zweierwechsel – vom Feinsten. Auch die elf fliegenden Wechsel von Sprung zu Sprung: gut! Am Ende stand fest: Persönliches Bestergebnis mit 75,206 Prozent.

Die deutschen Kür-Meister von Balve, Ellen Richter und Vinay v. Vitalis, begannen mit geschmeidigen Trabtraversalen und einer Trabverstärkung, bei der die Rahmenerweiterung gut herausgearbeitet wurde. Die Passagen waren kadenziert und deutlich vom versammelten Trab abgesetzt. Die erste Piaffe gelang gut. Bei der zweiten aber wurden aus dem einen zulässigen Meter im Vorwärts deutlich mehr – schwer zu beurteilen, was da schon „Piaffe im Vorwärts“ und was noch „Passage langsam“ war. Der Übergang zwischen den beiden Lektionen gelang dafür aber konsequenterweise äußerst geschmeidig. Zwischenzeitlich lag das Paar deutlich über 75 Prozent.

Im Galopp gab es dann wieder geschmeidige Traversalverschiebungen und eine gute erste Pirouette. Kernig zeigte sich Vinay beim fliegenden Galoppwechsel bei X im Mittelgalopp auf der Diagonalen. Da war ihm nach einem Bocksprung zu Mute. Auf der rechten Hand geriet die Galopppirouette dann aber deutlich (zu) groß. 72,088 Prozent erhielten Ellen Richter und Vinay. Das war lange Zeit die Führung.

U25-Dressur EM Hagen mit Team Deutschland auf Goldkurs

Ellen Richter am dichtesten kam die Niederländerin Febe van Zwambagt, Kür-Siebte bei der U25-EM 2020, mit Edson (71,735), Rang drei. Ein auffälliges Pferd ist die niederländische Stute Famora. Unter der Schweizerin Charlotta Rogerson trabte die grazile Braune ganz in der Manier ihres mütterlichen Großvaters Krack C durchs Viereck. Mit 70,842 Prozent ist die Kombination aus der Schweiz nach dem ersten Wettkampftag nun Vierte.

Deutschland führt sowohl nach der FEI-Rechnung, bei der das aktuell schlechteste Ergebnis als Streichergebnis nicht gerechnet wird. Heißt: Raphael Netz‘ 75,88 Prozent bedeuten die Führung. Aber auch in der Addition der Ergebnisse liegt Deutschland vor den Niederlanden und der Equipe aus Großbritannien.

Tag zwei der U25-Dressur EM Hagen: Startzeiten

Morgen kommt die zweite Hälfte des Starterfeldes ab 16 Uhr ins Stadion auf dem Borgberg in Hagen bei Familie Kasselmann. Dritte deutsche Teamreiterin ist Semmieke Rothenberger mit Flanell um 17.04 Uhr. Ann Kathrin Lindner und FBW Sunfire werden um 19.18 Uhr im Viereck erwartet (Starterliste).

Die Zwischenergebnisse finden Sie hier.

