U25-EM Dressur: Longlist ohne die Deutsche Meisterin Semmieke Rothenberger

Der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat die Paare für die Longlist der U25-Europameisterschaften aufgestellt. Obwohl Semmieke Rothenberger und Farrington vergangenes Wochenende Doppel-Gold bei den Deutschen Meisterschaften holten, sind sie nicht dabei.

Für die U25 Europameisterschaften der Dressurreiter, die vom 16. bis 21. Juli im österreichischen St. Margarethen stattfinden, wurden folgende Reiter-Pferd-Kombinationen nominiert:

Luca Sophia Collin mit Ferrero D

Helen Erbe mit Carlos

Anna Schölermann mit Bon Scolari

Moritz Treffinger mit Cadeau Noir oder Fiderdance

Lia Welschof mit GB Dolcino

Elisabeth von Wulffen mit Triple A

Nicht auf der Liste zu finden sind Semmieke Rothenberger und Farrington – das Paar, das sich bei den Deutschen Meisterschaften in Balve beide U25-Titel, im Grand Prix und in der Kür, sicherte. Klaus Roeser, Vorsitzender des DOKR-Dressurausschusses, erklärt: „Die beiden haben in Balve eine hervorragende Leistung erbracht. Allerdings zählt für den Dressurausschuss bei der Nominierung der Eindruck des gesamten Jahres und gesamten Sichtungswegs, der den Reiterinnen und Reitern frühzeitig mitgeteilt wurde. Aus Gründen der sportlichen Fairness haben wir daher denjenigen Paaren den Vorrang gegeben, die diesen komplett durchlaufen haben. Wir sind sicher, dass wir mit den genannten Paaren gut aufgestellt sind. Die Entscheidung über die Shortlist fällt am 2. Juli.“

Nicht nur die U25-Reiter kämpfen in St. Margarethen um ihre Europameisterschaften, auch die Jungen Reiten (U21) sollen in dort am selben Wochenende ihre Europameister finden. Welche Paare in dieser Altersklasse für einen EM-Start im Dressurviereck infrage kommen, soll nach dem aktuell und noch bis Sonntag, 16. Juni, laufenden Future Champions in Hagen entschieden werden.

