Vaderland zieht ins Ammerland – neuer Brauner für Brune

Gerade noch hat er in ’s-Hertogenbosch von sich Reden gemacht: Der Oldenburger Vaderland hat schon für manch eine Schlagzeile gesorgt. Nun hat er eine neue Besitzerin mit einem großen Ziel.

Es war wohl Liebe auf den ersten Blick. Als Bernadette Brune den Oldenburger Hengst Vaderland v. Vitalis anlässlich der Körung in Ankum sah, war es um sie geschehen. Der Hengst stammt aus einer Mutter, die von Krack C abstammt. Vaderland ist seitJanuar VTV Hengst des Jahres. Bei den Oldenburger Hengsttagen wurde er ausgezeichnet. Und ausgezeichnet gefiel der Hengst auch der internationalen Grand Prix-Reiterin Bernadette Brune.

Talent für Pi und Pa

„Ich habe Vaderland in Ankum bei der Verleihung des VTV Titels gesehen und auch sein Talent für Piaffe/Passage. Dann habe ich ihn probiert und gespürt, das ist genau mein Pferd. Er ist super lieb und sehr gut von Dinja ausgebildet. Bei den Dutch Master war es toll den beiden zuzuschauen und alles über ihn zu lernen. Ich freue mich auf die Zukunft mit ihm“, so die Leiterin des Gestüts Brune bei Westerstede im Ammerland gegenüber St.GEORG.

Vaderlands bisherige Karriere

Vaderland wurde in Westfalen gekört. Geboren ist er in den Niederlanden. Nachdem bei einer Dopingprobe eine verbotene Substanz festgestellt worden war, wurde das Körurteil kurzzeitig widerrufen. Doch nach der erneuten Vorstellung durfte der Braune uneingeschränkt decken. Er zählte zu den populärsten Hengsten seines Jahrgangs. Mittlerweile ist der Neunjährige schon Vater mehrerer gekörter Söhne.

Früh übt sich…

2020 gewann Vaderland die Bronzemedaille bei den Oldenburger Landesmeisterschaften der vierjährigen Hengste unter Annika Korte. Zuvor hatte er den 14-Tage-Test in Adelheidsdorf als Zweitbester mit einer dressurbetonten Endnote von 8,74 abgeschlossen. Der Galopp und dieLeistungsbereitschaft wurden mit 9,5 bewertet. Getoppt wurde das nur noch vom Eindruck des Fremdreiters: 9,75 für die Rittigkeit.

2020 schloss der Vitalis-Sohn die Sportprüfung in Verden mit 8,48 ab. Bernadette Brune hat ein Faible für besondere Pferde. In ihrem Besitz steht beispielsweise auch der Hengst San To Alati sowie die Doppelbundeschampionesse Eivissa.

Züchterisch wird Vaderland weiterhin genutzt werden können. Über die Station Reesink Horses wird Tiefgefriersamen des VTV Hengstes des Jahres zu beziehen sein. Nach seinen Erfolgen in ’s-Hertogenbosch wird der Hengst am Montag im Ammerland erwartet.