Verden: Grand Prix Special an Scholz und Tarantino, Kanerva und Eye Catcher dominieren im Kurz-Grand Prix

Auf dem Turniergelände des Hannoveraner Verbandes ging am Sonntag ein Drei-Sterne-CDI zu Ende. Samstag hatten sich Carina Scholz und Tarantino im Grand Prix noch knapp geschlagen geben müssen, Sonntag drehten sie den Spieß um. Für Emma Kanerva gab es einen weiteren Sieg mit ihrem Hengst Eye Catcher.

Zwölf Paare gingen am Sonntag im Grand Prix Special an den Start, Turnierleiter Dr. Caspar Funke freute sich über rege Beteiligung aus dem Ausland. Dem 14-jährigen Hannoveraner Wallach Tarantino v. Toronto gelang unter Carina Scholz im Grand Prix Special eine Runde, die von den Richtern mit 75,043 Prozent bedacht wurde. Darüber herrschte auch Einigkeit bei den Richtern, mit Ausnahme von der Richterin bei B, Patricia Wolters, die das Paar auf dem zweiten Rang sah. Dennoch bedeutete das einen klaren Sieg vor der Schwedin Therese Nilshagen mit Dante Weltino vom Dressurleistungszentrum Lodbergen (73,936 Prozent).

Dritte wurden, wie bereits am Samstag im Grand Prix, Emma Kanerva und ihr zehnjähriger Gribaldi-Sohn Greek Air. Für die Vorstellung der ehemaligen Bereiterin von Hubertus Schmidt und ihrem Fuchswallach gab es 70,383 Prozent. Direkt dahinter platzierte sich Katharina Hemmer, derzeit Bereiterin bei Hubertus Schmidt, die die Prüfung mit der zehnjährigen Sandro Hit-Tochter Signorina bestritt (70,34 Prozent).

Kurz-Grand Prix an WM-Bronzegewinner Eye Catcher

Das sportliche Comeback des nun zwölfjährigen KWPN-Hengstes Eye Catcher, der ja sechsjährig Dritter bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde wurde, kann sich in dieser Saison absolut sehen lassen. Auch im Kurz-Grand Prix, wo insgesamt neun Reiter-Pferd-Paare an den Start gingen, dominierten der Vivaldi-Sohn und seine Reiterin Emma Kanerva das Starterfeld und erhielten 72,636 Prozent für ihre Vorstellung. Das ist der dritte Sieg beim dritten Turnierstart in diesem Jahr für das Paar.

Mit deutlichem Abstand zur Bestmarke platzierten sich André Hecker und der 14-jährige Hemingway auf Rang zwei (70,969 Prozent), gefolgt von Carolin Miserre und dem jüngsten Pferd der Prüfung, Severino Hit, einem zehnjährigen Sohn des Samba Hit (70,891 Prozent).

Grand Prix Kür an Kristy Oatley

In einem mit vier Paaren eher dünn besetzten Starterfeld konnte sich die in Hamburg beheimatete Australierin Kristy Oatley im Sattel ihres 17-jährigen Deniro-Sohnes Du Soleil über den Sieg freuen. Das Paar erhielt 76,08 Prozent für seine Vorstellung, lediglich die Richterin bei M, Sharon Rohde, sah Oatley auf dem zweiten Rang.

Tatsächlich Zweite wurden der Luxemburger Nicolas Wagner Ehlinger und Quater Back Junior (73,41 Prozent). Die Portugiesin Maria Caetano und ihr Lusitano-Hengst Felix De Tineo wurden von den Richtern mit 72,985 Prozent bedacht. Dahinter platzierte sich Juliette Piotrowski, Mitglied der Deutsche Bank Reitsport-Akademie, mit dem zehnjährigen Decamerone-Sohn Duke Rubin. Das Paar erhielt 70,43 Prozent.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.