Verden: Nürnberger Burg-Pokal-Etappe an Janina Tietze und Da Costa

Wie schon im Auftakt zur eigentlichen Qualifikation konnten sich auch heute Janina Tietze und Da Costa im Nürnberger Burg-Pokal durchsetzen. Im Grand Prix Special hingegen führte heute ein deutsches Paar die Ehrenrunde an, das Samstag im Grand Prix noch an zweiter Stelle rangiert hatte.

In der Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal-Finale bestritten die sieben- bis neunjährigen Dressurpferde heute den St. Georg Special. An der Spitze des 14-köpfigen Starterfeldes sahen die Richter den neunjährigen Westfalen Da Costa v. Dimaggio (Z.: Ludger Budde). Unter Janina Tietze präsentierte sich der Hengst für insgesamt 73,220 Prozent. Der Celler Landbeschäler ist somit für das Finale in Frankfurt qualifiziert, nachdem er vor Kurzem in Elmlohe noch knapp Zweiter geworden war.

Einig waren sich die Richter Klaus Storbeck bei H, Katja Westendarp bei C und Cornelia Albrecht bei M über den Sieg von Da Costa. Auf Rang zwei sah Richter Peter Olsson bei B den neunjährigen Hengst. Mit der Bewertung von Richterin Cornelia Hinsch hätte der Hengst an dritter Stelle rangiert.

Mit diesem Ergebnis verwiesen die beiden die ebenfalls neunjährige Stute Querida Mia v. Quotenkönig (Z.: Tobias Schult) auf den zweiten Platz. Unter dem Sattel von Lukas Fischer kam die Rheinländer Stute auf 72,610 Prozent. Dritte wurde die Schwedin Malin Wahlkamp-Nilsson mit Zouzo Majishan (Z.: Günter Röhrich), vorgestellt für Helgstrand Dressage. Der erst siebenjährige Hannoveraner Hengst v. Zack wurde für seine Prüfung von den Richtern mit insgesamt 72,146 Prozent bedacht.

Grand Prix Special an Bianca Nowag-Aulenbrock und Florine

Im Grand Prix am Samstag lagen sie noch an zweiter Stelle, heute kehrten sie den Spieß um: Bianca Nowag-Aulenbrock und die ehemalige Louisdor-Preis-Finalistin Florine kamen auf 73,647 Prozent. Das reichte zum Sieg in dem achtköpfigen Starterfeld. Die zehnjährige Oldenburger Foundation-Lauries Crusador xx-Tochter erzielte damit ihren zweiten Sieg in einem Grand Prix Special nach ihrem Erfolg in Gleichen vor rund einem Monat.

Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) und Amplemento v. Ampere mussten sich heute mit der Bewertung von 73,471 Prozent knapp mit Rang zwei zufrieden geben. Es folgten Caroline Miserre und Severino Hit auf Rang drei mit 73,098 Prozent.

Alle Ergebnisse aus Verden finden Sie hier.