Vize-Weltmeister und Nationenpreissieger Ferrari OLD wieder zum Verkauf

Der Oldenburger Hengst Ferrari OLD, einst Silbermedaillengewinner bei Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, später für Deutschland Nationenpreis-siegreich, ist wieder zu haben.

Ferrari OLD steht wieder bei Helgstrand Dressage zum Verkauf. Das hatte die französische Website dressprod.com zuerst gemeldet. Der bayerische Grand Prix-Reiter Rudolf Widmann, mit dem Ferrari zuletzt erfolgreich war, bestätigte dies auf Nachfrage.

Der nun zwölfjährige Oldenburger Hengst Ferrari, ein großrahmiger Foundation-Sohn aus einer Hotline-Mutter, kam im Gestüt Lewitz zur Welt. Seine dritte Mutter, Batida v. Welt Hit I O, brachte unter anderem das Championatspferd Lollipop v. Lord Loxley. Ferrari ist gekört und wurde 2016 für 1,5 Millionen Euro über die P.S.I. Auktion nach Luxemburg in den Stall von Sascha Schulz verkauft. Dort blieb er allerdings nicht lange. Bereits im Jahr darauf stellte Andreas Helgstrand den Hengst bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo vor, wo er Silber gewann.

Helgstrand stellte den großrahmigen Hengst auch bei seinen ersten S***-Auftritten vor, ehe er ins Gestüt Ammerland ging und in Beritt von Rudolf Widmann kam. Das war 2020. In den vier Jahren ihrer Partnerschaft haben die beiden nationale wie auch einen großen internationalen Erfolg feiern können, als sie in Ungarn mit dem deutschen Team den Nationenpreis gewannen. Zuletzt hatte das Paar im August 2023 einen Grand Prix bei einem nationalen Turnier in Bayern für sich entschieden.