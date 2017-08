WDR: Quotenheischen durch „Rollkur“-Bericht vom CHIO Aachen

Das WDR-Magazin Quarks & Co und das Radiomagazin Leonardo auf WDR 5 melden sich wenige Tage nach dem CHIO Aachen mit Beiträgen zu Wort, die auf den „Rollkur“-Zug aufspringen. Mit der These, in Aachen sei mittels „Hyperflexion“ oder „low, deep and round“ und damit Tierschutz relevant abgeritten worden. Mit Kandaren sei Pferden „durch das Maul gesägt“ worden. Schluss mit diesem Blödsinn! Ein Kommentar von St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes

Mal wieder hat der WDR unter dem Deckmantel der Tierfreundschaft auf dem CHIO Aachen versucht, Quote zu machen. Die Zutaten kennt man, verdeckte Aufnahmen beim Abreiten, dazu Expertenstatements, fertig. So sah auch ein Bericht vom Hallenturnier in Münster vor drei Jahren aus.

Was ließ Wilhelm Busch über seine Witwe Bolte wissen? „Wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt.“ Bei Witwe Bolte handelt es sich im Sauerkohl. Beim WDR könnte einem sauer aufstoßen, wenn das immer selbe Prinzip aus der journalistischen Mottenkiste hervorgeholt wird. Die gute alte schwarz-weiß-Denke funktioniert immer: Pferd auf Wiese: weiß. Pferd unterm Sattel: schwarz. So einfach ist das. Zumindest scheint die Denke einiger Redaktionen des WDR in etwa so zu funktionieren. Quarks & Co im TV-Programm und Leonardo auf der Rundfunkwelle WDR5 geben sich als „Wissensmagazine“ aus. In den Beiträgen wird erklärt, kommen Experten zu Wort, wunderbar. Nur wenn es um den Pferdesport geht, dann wird die Sache im konkreten Beispiel dünn.

Massive Anschuldigungen zum Abreiten

Die Autorin Katharina Adick hat sich in einem Interview auf der Rundfunkwelle WDR 5 sieben Minuten lang ausgelassen über das, was sie auf dem Dressurabreiteplatz in Aachen gesehen haben will: Pferde hätten „gezielt Schmerzreize“ verabreicht bekommen. Mit Kandaren sei „durch das Maul gesägt“ worden. „Quetschungen bis auf den Knochen“, seien aufgetreten. Die Pferde seien in der sogenannten Rollkur geritten worden, einer Position, die nun auch „low, deep, and round“ genannt würde. „Das ist relativ neu“, ergänzt die Autorin im Interview im Rundfunkstudio.

LDR etwas neues?

Jedem, der sich mit dem Thema für mehr als einen kurzen TV-Beitrag auseinandergesetzt hat, kommt diese Aussage allerdings „neu“ vor. Bereits im Februar 2010 hatte der Weltreiterverband nach einem Round-Table-Gespräch die Methode als in Maßen akzeptabel befunden. Das hatte für weitere Diskussionen gesorgt und debattiert wurde bereits seit den Europameisterschaften 2005 in Hagen. Neu war das Kürzel LDR schon damals nicht mehr, vielmehr war er schon bald nach dem Aufschrei gegen diese Methode von den Protagonisten dieser Reiterei, namentlich dem Trainer Sjef Janssen und seiner Ehefrau Anky van Grunsven (NED) etabliert worden, um das hässliche Wort Rollkur zu vermeiden und dem ganzen einen wissenschaftlichen und sportmedizinischen Anstrich („Stretching“) zu verleihen.

Die „Wissenschaftlerin“ Dr. Kathrin Kienapfel, mit dem WDR-Team offensichtlich vor Ort, zitiert das Tierschutzgesetz und kommt zum Fazit, hier sei klar gegen eben jenes verstoßen worden, da den Tieren beim Abreiten wissentlich „Schmerz oder Leid“ zugefügt wurde. Auch die Westernreiterin Dr. Vivian Gabor, die neben ihrem Pferdestall im Harz ein Privatinstitut für „Verhalten und Kommunikation“ betreibt, wird als Referenz bemüht. Parallel wird auf der Facebookseite von Quarks & Co ein kurzer Clip gezeigt, 40 Sekunden lang. Zu sehen sind Pferde, die mit der Nase an bzw. hinter der Senkrechten gehen. Mit wenigen Ausnahmen – wir sprechen von Sekunden – wirken die Pferde entspannt, die Schweife pendeln, sie arbeiten über den Rücken. Von drangsalieren, von „sägenden Kandaren“, „Quetschungen“ ist nicht zu sehen.

Im kurzen Facebook-Video wird reißerisch in schwarzen Blockbuchstaben auf signalgelbem Grund der Tenor deutlich: „Tierquälerei“ steht dort und „Viele Reiter ziehen den Kopf der Pferde eng an deren Brust“ und später: „das sei tierschutzwidrig, sagen uns unabhängige Experten“. So prangt es in den Sozialen Netzwerken dem Betrachter entgegen. Namen werden nicht genannt, dafür wird ein Statement der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) eingeblendet, das aber nicht komplett zu lesen ist. Stattdessen wird zitiert, es sei „unschönes Reiten. Aber keine Tierschutzwidrigkeit“. (Das vollständige FN-Statement können Sie unter diesem Kommentar lesen).

Acht Minuten lang sollen die Originalaufnahmen sein, was daraus verwendet wird, wer und vor allem was genau dort zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Die Reiter sind in dem 40-Sekunden-Filmchen unkenntlich gemacht, also verpixelt. Dass es sich um mindestens einen Niederländer und eine US-Amazone handelt, kann man aber deutlich erkennen.

Autorin Adick, die sich für den WDR auch schon mit vielen anderen gesundheitlichen und gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt hat, ist eine freie Mitarbeiterin, die Themen anbieten muss, möchte sie Geld verdienen.

Der WDR, als Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ein von Gebührenzahlern finanzierter Sender, ist ein großes Haus, in dem viele Menschen Geld verdienen. Als Redakteure, Reporter oder im Planungsbereich und der Recherche. Geld für den Pferdesport (der eben nicht so populär ist wie „König Fußball“) auszugeben, ist aus meiner Sicht richtig. Die Einschaltquoten aus Aachen zeigen Jahr für Jahr, dass das Interesse besteht. Aber das Geld für schlecht recherchierte „Wissenschafts-Berichte“ sollte sich der WDR lieber sparen.

Und wer das jetzt als billige Polemik eines Fachjournalisten (vermutlich für manch einen, eines „Fachidioten“) abtun möchte, dem sei gesagt: Ich selbst habe fast zehn Jahre lang für diverse Öffentlich- rechtliche Rundfunkanstalten gearbeitet. Ich weiß deshalb einerseits um die dort eigentlich geltenden hohen Qualitätsansprüche, andererseits aber auch, dass in diesen großen Häusern die linke Hand nicht notwendigerweise weiß, was die rechte tut. Wobei das starke Engagement des WDR beim CHIO Aachen wohl jedem im Sender bekannt sein dürfte. In diesem Zusammenhang muss man auch erwähnen, dass es ARD-Mann Carsten Sostmeier war, der bei der EM 2015 den lahmenden Totilas auch ebenso bezeichnete. Der WDR kann also Pferdesport darstellen, ohne die kritische Distanz zu verlieren. So wie es sich Öffentlich-rechtlich gehört.

Der Sport liegt im Fokus der Öffentlichkeit, der St.GEORG hat sicherlich auch dazu beigetragen. Damit haben wir uns nicht immer bei allen beliebt gemacht. Das wollten wir auch nicht. Wir wollten nur aufzeigen, dass der Sport Mitte des vergangenen Jahrzehnts in die falsche Richtung abzudriften drohte.

Seitdem hat sich viel getan und tatsächlich waren es in Aachen in diesem Jahre mehrere Menschen, die feststellten, dass sich mittlerweile auf den Abreiteplätzen vieles positiv verändert habe. Hin zu einem besseren, faireren Umgang mit dem Pferd. Losgelassenheit steht wieder hoch im Kurs. Die bloße Reduktion auf die Position der Stirn-Nasenlinie ist einfach, weil auch von Laien zu erkennen. Laien erkennen aber noch einen weiteren Aspekt: Harmonie. Sogar besser noch als manch ein Richter, der neben diesem Aspekt auch andere wie präzises Reiten von Punkt zu Punkt zu beurteilen hat und in seiner Note die Gewichtung nicht immer so vornimmt, wie man sich das wünschen würde.

Von mangelnder Harmonie sprach beim CHIO 2017 niemand, weder Laien noch Fachpublikum. National hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) einen Katalog erarbeitet, an dem u.a. auch Klaus Balkenhol und Hubertus Schmidt mitgearbeitet haben, in dem auch definiert wird, dass ein Pferd, dessen Nasen-Stirnlinie sich beim Abreiten hinter der Senkrechten befindet, nicht automatisch in zu enger Halshaltung und damit einer Zwangsposition gearbeitet wird.

„Klassisches Reiten heißt für mich, dass das Pferd mit aktivem Hinterbein über den schwingenden Rücken, dem Bewegungszentrum, von hinten nach vorne ans Gebiss herantritt. Dabei ist die obere Halsmuskulatur aufgewölbt und die Unterhalsmuskulatur entspannt. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann darf die Stirn-Nasenlinie im Training auch einmal für Momente hinter die Senkrechte gelangen. Ein so gymnastiziertes Pferd wird immer das Genick öffnen und sich an die Hand des Reiters heran dehnen.“

Klaus Balkenhol, Olympiasieger als Reiter und als Trainer

„Ich trenne die Lösungsphase sehr klar von der Arbeitsphase. Beim aufwärmen will ich die Pferde in Dehnungshaltung. Sie sollen den Hals vom Widerrist aus fallen lassen. Mein Vater hat immer gesagt, tendenziell müssen sie mit der Nase durch den Dreck pflügen. Dabei sind sie nicht immer vor der Senkrechten. Gerade zu Anfang machen die Pferde sich schon mal eng und rollen sich ein. Wer da ein schlechtes Foto haben will, bekommt es. Aber das ist nun mal die Realität. Es ist ein Idealbild, dass das Pferd sich immer an die Hand heran dehnt. Das ist unser Ziel. Aber das funktioniert nicht von Anfang an.“

Ingrid Klimke, Olympiasiegerin

Dressursport im Fokus

Wirklich schlechtes Reiten und echte Brutalität gegen Pferde hat es leider in Aachen in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben, zuletzt tauchten nach Abschluss der Europameisterschaften 2015 Bilder auf Facebook auf, die Edward Gal und Undercover bei vollkommen inakzeptablen Trainingseinheiten zeigten. Dann sich zu Wort zu melden, Experten einzubeziehen und dem Veranstalter unangenehme Fragen zu stellen, ist nicht nur recht und billig, sondern eines jeden Journalisten Pflicht.

Wir selbst haben in Aachen damals immer wieder beim Abreiten hingeschaut und uns im Nachhinein geärgert, dass wir besagte Trainingseinheit nicht selbst gesehen hatten. Deswegen konnten wir auch die Quelle dieser Bilder auf Facebook nicht benennen und haben uns deswegen zurückgehalten. Man kann nur schreiben, was man selbst gesehen hat. Wir hätten sie angeprangert, gerne auch im Recherche-Schulterschluss mit anderen Kolleginnen und Kollegen, denen es wie uns um einen fairen Umgang mit der Kreatur Pferd geht.

Wenn es aber darum geht, vorurteilsbeladen und mit „Wissenschaftlerinnen“ im Schlepptau vorgefertigten Kampagnenjournalismus zu betreiben, kann man nur den Kopf schütteln. Und den WDR fragen, ob gebührenfinanzierter Rundfunk bei der Auswahl freier Mitarbeiter und Expertinnen vielleicht etwas mehr Sorgfalt walten lassen sollte.

Jan Tönjes

Das Statement der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN):

„Der CHIO Aachen ist ein internationales Turnier, das nach dem Regelwerk des Weltreiterverbandes FEI ausgetragen wird. Sowohl nach internationalem als auch nationalem Reglement sind aggressives Reiten und eine Zwangshaltung des Pferdes, die durch Krafteinwirkung hervorgerufen wird, nicht akzeptabel. Derartiges Verhalten ist jedoch in dem achtminütigen Videomaterial, das uns vorliegt, nicht zu beobachten. Sicher wird hier in Teilen unschönes Reiten gezeigt, jedoch keine Tierschutzwidrigkeit.

Legt man unser noch strengeres nationales Reglement in Form des Kriterienkataloges für den Vorbereitungsplatz zu Grunde, der in Aachen auf internationalem Niveau nicht zur Anwendung kommt, muss man Pferd und Reiter in ihrer Gesamtheit betrachten und nicht nur den Kopf-Hals-Bereich. Der Katalog erleichtert Reitern und Aufsichtspersonen die Einschätzung, was pferdegerecht ist (grüner Bereich), was grenzwertig ist (gelber Bereich) und welche Form des Reitens nicht pferdegerecht ist (roter Bereich) und ein Einschreiten notwendig macht. Die uns vorliegenden Szenen entsprechen demnach nicht allesamt dem Idealbild. In solchen Situationen wünschen wir uns ein harmonischeres Reiten und gefühlvolleres Einwirken.

Bei der Betrachtung einzelner Szenen befinden sich die gezeigten Paare einige Male deutlich im gelben Bereich, da zum Beispiel Takt- oder Balancestörung zu sehen sind, die Stirn-Nasen-Linie teilweise hinter der Senkrechten ist, die Kopf-Hals-Haltung auch mal zu eng ist und sich die Pferde manchmal widersetzen. Ein gelegentliches Abdriften in den gelben Bereich macht noch kein sofortiges Handeln der Stewards notwendig. Aber Harmonie sieht anders aus. Der gelbe Bereich bedeutet auch, dass das Aufsichtspersonal hier genau hinsehen muss. Es muss aber erst einschreiten, wenn über einen längeren Zeitraum so geritten wird.

In den uns vorliegenden Szenen loben die Reiter ihre Pferde zwischendurch. Die Ohren der Pferde sind weder deutlich und dauerhaft verkrampft nach hinten angelegt, noch stehen die Pferde permanent unter Spannung, sie schlagen nicht ständig oder heftig mit dem Schweif oder klemmen diesen ständig ein. Diese Anzeichen zählen zu den Kriterien für den roten Bereich. Wenn dieser erreicht worden wäre, müsste wir von nicht pferdegerechtem Reiten sprechen und es hätte Handlungsbedarf bestanden. In Aachen waren im Bereich Dressur elf Stewards sieben Tage lang rund um die Uhr im Einsatz und haben die Einhaltung des FEI-Regelwerks überwacht. Nach unseren Informationen verlief die Vorbereitung der Pferde in Aachen noch nie so problemlos, wie in diesem Jahr.“

Warendorf, Juli 2017