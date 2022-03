Wellington: Anna Buffini und Davinia la Douce gewinnen Weltcup-Kür mit persönlichem Rekord

Nachdem sie im Kurz-Grand Prix keine 70 Prozent erreicht hatten, schrammten die US-Reiterin Anna Buffini und Davinia La Douce heute in der Kür knapp an der 80 Prozent-Marke vorbei, Sieg mit neuem Personal Best.

Toller Erfolg für die 27 Jahre junge Anna Buffini und ihre einst von Anabel Balkenhol bis Grand Prix ausgebildete Hannoveraner Stute Davinia La Douce. Die 15-jährige Don Frederico-Tochter wurde von den Richtern mit 79,265 Prozent bewertet und setzte sich damit knapp gegen die Sieger von gestern durch, das kanadische Olympiapaar Brittany Fraser-Beaulieu und All In. Hier gab es 79,145 Prozent. Rang drei ging an Alice Tarjan im Sattel von Donatella M, ebenfalls mit einem persönlichen Bestergebnis, in diesem Fall 77,640 Prozent.

Vor zwei Jahren hatte Anna Buffini Davinia La Douce von der Familie Balkenhol übernommen. Im vergangenen Jahr waren die zwei auch einige Male in Europa am Start und gehörten unter anderem zum viertplatzierten US-Team beim CHIO Aachen. Buffini ist auch die neue Reiterin der dreifachen Dressurpferde-Weltmeisterin Fiontini. Das Turnierdebüt mit der dänischen Stute steht allerdings noch aus. Trainiert werden die beiden vom US-amerikanischen Olympiareiter Günter Seidel.

