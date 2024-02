Wiesbadener Pfingstturnier ohne Louisdor-Preis, aber mit Stars von Morgen

Das Wiesbadener Pfingstturnier ist dieses Jahr keine Station des Louisdor-Preises mehr. Dafür wird es Qualifikation der Derby Stars von Morgen.

Das Viereck im Biebricher Park mit der Schlossfassade im Hintergrund hat schon ikonischen Charakter. In den letzten Jahren war Wiesbaden Station des Louisdor-Preises. Der macht dieses Jahr woanders Halt (siehe unten). Dafür kommen die „DERBY Stars von Morgen“ in den Schlosspark.

Für die Stars von Morgen ist es die dritte Saison, in Wiesbaden sind sie zum ersten Mal dabei. Das Konzept sieht vor, dass einerseits U25-Reiter mit Pferden jedes Alters teilnehmen können und andererseits Reiter jedes Alters mit acht- bis zwölfjährigen Grand Prix-Pferden, die maximal einmal an erster bis fünfter Stelle in Grand Prix, Special oder Kür platziert waren.

Insgesamt gibt es deutschlandweit 14 Qualifikationen, jeweils sieben in der nördlichen und in der südlichen Landeshälfte. Dann gibt es je ein Halbfinale im Norden und Süden wo sich jeweils die besten acht für das Finale qualifizieren. Das findet wie auch in diesem Jahr beim Agravis-Cup in Münster statt, der im Januar 2025 in der Halle Münsterland ausgetragen wird.

Bei den sieben Etappen in Norden und Süden ist die Intermédiaire II Einlaufprüfung. Für die beiden Halbfinals qualifizieren die Paare sich dann über die S9 („Louisdor-Grand Prix“). Im jeweiligen Halbfinale in Oldenburg und auf Gut Ising werden Intermédiaire II und S10 (Kurz-Grand Prix) geritten. Um sich für das Halbfinale zu qualifizieren, müssen die Paare mindestens 65 Prozent erreicht haben.

Die besten 16 Paare aus den beiden Halbfinals treten in Münster erneut in Intermédiaire II und Kurz-Grand Prix an.

Louisdor-Preis Stationen

Der Louisdor-Preis richtet sich an acht- bis zehnjährige Nachwuchs-Grand Prix-Pferde, die sich in fünf Etappen qualifizieren. Jeweils die besten zwei Paare pro Station sind beim Finale in der Frankfurter Festhalle (19. bis 22. Dezember 2024) startberechtigt.

Bei den Qualifikationen werden Intermédiaire II und S9 (Louisdor-Grand Prix) geritten. Im Finale ist der Louisdor-Grand Prix die Einlaufprüfung. Der Gesamtsieger wird dann im „richtigen“ Grand Prix de Dressage ermittelt.

Stationen 2024 des Louisdor-Preises sind:

Hagen vom 24. bis 28. April

Kronberg/Schafhof vom 20. bis 23. Juni

Donzdorf/Gestüt Birkhof vom 1. bis 4. August

Pinneberg/Anakenenhof vom 30. August bis 1. September

Guxhagen-Dörnhagen vom 10. bis 13. Oktober.