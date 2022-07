WM Dressur: Schwedische Mannschaft benannt

Der schwedische Pferdesportverband hat die Mannschaft bekannt gegeben, mit der EquipechefBo Jena vom 6. bis zum 10. August bei der Dressurweltmeisterschaft in Herning antreten wird.

Das Team setzt sich zusammen aus:

Reservisten sind Antonia Ramel und Curiosity.

Bo Jena blickt optimistisch gen Herning: „Es ist ein starkes Team. Wir haben einen sehr guten Start in die Saison hingelegt und […] die Pferde haben eine unglaubliche Form gezeigt.“ Die Geschichte gibt ihm Recht, denn in Aachen waren sie Dritte im Nationenpreis und wie er sagt: „Das letzte Mal, dass wir auf dem Podium in Aachen standen, haben wir dann bei der Europameisterschaft in Göteborg die Bronzemedaille geholt.“

2018 trennten bei der Weltmeisterschaft in Tryon weniger als 0,2 Prozent die Bronzemedaillengewinner Großbritannien von den viertplatzierten Schweden.

Timothée Pequegnot