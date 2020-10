WM junge Dressurpferde: Das sind die Nominierten aus den Niederlanden

Ausnahmsweise erst Anfang Dezember – und witterungsbedingt in der Halle – sollen die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde 2020 ausgetragen werden. Das Gipfeltreffen der Youngster kehrt in diesem Jahr zurück nach Verden. Wer dort für die Niederlande an den Start gehen darf, ist schon bekannt.