Zepter trägt Nanna Skodborg Merrald zur Dänischen Meisterschaft

Spätestens nach dem gestrigen Grand Prix gingen die beiden Weltcup-Zweiten Nanna Skodborg Merrald und Zepter als Favoriten in die heutige Entscheidung bei den Dänischen Meisterschaften. Sie haben die Erwartungen nicht enttäuscht.

Mit 86,850 Prozent gewannen Nanna Skodborg Merrald und Zepter nicht nur die heutige Kür der Dänischen Meisterschaften der Dressurreiter, sondern auch überlegen den Titel. Ein Riesenerfolg für die 29-jährige Bereiterin des Gestüt Blue Hors und ihr erster Senioren-Titel überhaupt. Und das auf Zepter, der nach seiner Rückkehr von Patrik Kittel eigentlich Lehrpferd für die Nachwuchsreiter von Blue Hors hatte werden sollen und nun mit Nanna Skodborg Merrald besser drauf ist denn je.

Auch auf den Plätzen zwei und drei blieben die Protagonisten dieselben wie im Grand Prix. Zweite der Kür mit 84,850 Prozent und damit Silbermedaillengewinnerin wurde Carina Cassoe Krüth mit ihrer Fürstenball-Tochter Danciera. Rang drei in der heutigen Prüfung (83,725 Prozent) und in der Gesamtwertung belegten Andreas Helgstrand und Jovian. Helgstrand war zugleich auch Gastgeber der diesjährigen Dänischen Dressurmeisterschaften.

Dahinter setzte Anna Kasprzak zur Aufholjagd an. Im Grand Prix war sie auf ihrem 13-jährigen Halb-Lusitano Addict de Massa v. San Amour mit 72,880 Prozent als Achte gar nicht mehr platziert gewesen. Heute in der Kür – präsentiert von Ecco-Schuhe – kamen die beiden auf 79,10 Prozent. Das reichte für Rang vier der Gesamtwertung. Im internationalen Vergleich konnte das Paar zweimal über 79 Prozent erreichen, beide Male ebenfalls in Dänemark, im Oktober 2022 in Vilhelmsborg und März dieses Jahres in Herning, wo es sogar 79,620 Prozent waren.

Beim Siegerpaar, das ja noch nicht viel gemeinsame Turniererfahrung hat, war das heutige Ergebnis das zweitbeste bislang. Beim Weltcup-Finale in Omaha waren es 87,146 Prozent gewesen.

Alle Ergebnisse der nationalen Meisterschaft in Dänemark finden Sie hier.