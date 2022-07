Zepter zurück auf Gestüt Blue Hors

In den vergangenen Monaten sah man den hoch talentierten Dänischen Warmblüter Blue Hors Zepter unter dem Schweden Patrik Kittel. Doch nun ist der Fuchs heimgekehrt.

Patrik Kittel (SWE) und der 14-jährige Blue Hors Zepter waren erst seit rund einem halben Jahr ein Paar, als sie zum Weltcup-Finale in Leipzig antraten und Siebte wurden. Das letzt gemeinsame Turnier war das Nationenpreisturnier in Falsterbo, wo sie den Grand Prix gewannen. Dass der von Daniel Bachmann Andersen ausgebilete Zepter zum Verkauf steht, war von Anfang an klar. Nun geht er aber erst einmal zurück ins Gestüt Blue Hors, schreibt Kittel, der ja seit kurzem Partner der Global Equestrian Group ist, auf seiner Instagram-Seite:

„Danke, Zepter! Jetzt, wo unsere gemeinsame Zeit zum Ende gekommen ist und du heimkehrst auf das Gestüt Blue Hors, möchte ich die Gelegenheit nutzen, dir für die wenigen Monate zu danken, in denen wir so viele coole Sachen zusammen gemacht haben – das Weltcup-Finale, beim CHIO Rotterdam und in Falsterbo gewinnen … Seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich in deine Freundlichkeit verliebt. Und ich werde es wirklich vermissen, deine Gespitzten Ohren und dein Lächeln zu beobachten, wie du in unseren Garten schaust.“

Außerdem stellt Kittel klar, dass Blue Hors sich an „jeden einzelnen Punkt ihrer Verabredung“ gehalten haben und dass es großartig war, dass man ihm Zepter anvertraut hat.

Die große Frage lautet nun: Wer reitet Zepter in Zukunft? Bislang gibt es dazu noch kein Statement.