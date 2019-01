Zonik fällt auch für den Weltcup in Amsterdam aus

Wegen leichten Fiebers konnte Edward Gals Zonik nicht am Weltcup-Turnier in London teilnehmen. Auch in Mechelen war er nicht am Start. Und nun fällt er auch für das Heimspiel aus, die Etappe in Amsterdam.

Auf der Facebook-Seite des Glock Horse Performance Center, dem die Pferde von Edward Gal und Hans Peter Minderhoud gehören, steht zu lesen: „Unglücklicherweise kann Glock’s Zonik nicht am Weltcup-Turnier in Amsterdam teilnehmen. Nach dem Fieber, das er im Dezember hatte, schien er wieder fit zu sein. Aber nun hat er wieder leichtes Fieber. Daher haben wir entschieden, ihn nicht in Amsterdam an den Start zu bringen. Wir werden ihn genauer untersuchen und euch auf dem Laufenden halten.“

Der elfjährige dänische Warmblüter Zonik v. Zack war das letzte Mal beim CDI5* in Stockholm (SWE) im Einsatz. Dort wurde er Siebter im Grand Prix mit 75,348 Prozent und Zehnter in der Kür mit 76,535 Prozent. Es ist Zoniks zweite Weltcup-Saison nach seinem Grand Prix-Debüt 2017. 2018 qualifizierte er sich für das Finale in Paris, wo er Achter wurde (79,865 Prozent).