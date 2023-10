Zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin Lightning Star nach Frankreich verkauft

Ein vierbeiniges Supertalent für die französische Dressurreiterin Anne-Sophie Serre.

Die KWPN-Stute Lightning Star aus der Zucht von Titan Wilaras war in den vergangenen Jahren eines der erfolgreichsten Nachwuchspferde der Niederlande. Mit Kirsten Brouwer im Sattel gewann die Ferguson-Tochter zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde (fünf- und siebenjährig) sowie den Pavo Cup-Titel als Sechsjährige.

Nun wird sie acht und soll ihre Karriere unter dem Sattel der Französin Anne-Sophie Serre fortsetzen. Neue Besitzerin der Stute ist Francoise Niclaus, die viel für den französischen Pferdesport tut. Ihr gehört beispielsweise auch James Bond de Massa, der mit Anne-Sophies Mann Arnaud Frankreich bei den Europameisterschaften in Riesenbeck vertreten hat. Außerdem ist sie zu 50 Prozent an Frankreichs Olympiahoffnung in der Vielseitigkeit beteiligt, Boekelo-Sieger Diabolo Menthe von Nicolas Touzaint.

Anne-Sophie Serre selbst war 2011 zum ersten und bislang einzigen Mal für Frankreich bei einem Championat am Start. Das war bei den Europameisterschaften in Rotterdam. Aktuellere Erfolge hat die 46-Jährige unter anderem mit Actuelle de Massa und Jibraltar de Massa.

Beide Pferde stammen aus der Zucht von Sylvain Massa, der Lusitanos züchtet, sie aber auch mit deutschen und niederländischen Sportpferden kreuzt. Addict de Massa v. San Amour (Anna Kasprzak/DEN) stammt beispielsweise auch aus seiner Zucht. Der oben erwähnte James Bond de Massa ist ein Sohn des Bon Bravour aus einer Lusitano-Mutter.

Mit Lightning Star bekommt die Familie Serre nun eine reine KWPN-Stute in den Stall, die einiges an Go mitbringt. Schon fünfjährig begeisterten Frische, Leichtfüßigkeit und Schwung der Stute aus einer De Niro-OO Seven-Ramiro Z-Mutter. Sie triumphierte damals in Verden über einige favorisierte Hengste, wie den Oldenburger Champion und Weltmeister des Folgejahres, Global Player, den in den Niederlanden gehypten Las Vegas und den Bundeschampion Damaschino für Hannover.

Sechsjährig war Lightning Star im Achte im WM-Finale. Dieses Jahr, nun als Siebenjährige ja auf Prix St. Georges-Niveau, wurde es erneut Bronze hinter Danciero und Global Player.

Horses.nl hatte den Besitzer- und Reiterwechsel zuerst gemeldet.