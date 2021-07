Zweimal Totilas! Olympia-Dressurteam Niederlande mit Total US statt Toto jr.

Das Dressurteam der Niederlande geht mit Edward Gal, seinem Lebensgefährten Hans Peter Minderhoud und Marlies van Baalen in Tokio an den Start. Dinja van Liere fliegt als Reserve mit, aber nicht mit ihrem Traumpferd.

Im Dressurteam der Niederlande sind gleich zwei Totilas-Nachkommen für Olympia nominiert. Einer davon wird von dem Mann geritten, der aus Totilas den internationalen Dressurhengst gemacht hat, als der er Geschichte geschrieben hat: Edward Gal. Der 51-Jährige nimmt den von Paul Schockemöhle gezogenen Hannoveraner Total US mit in die japanische Hauptstadt. Total US hatte am vergangenen Wochenende in Rotterdam Platz zwei in der Kür hinter Isabell Werth und Weihegold belegt. Gals erste Auftritte mit dem Rapphengst hatten in Social Media Kanälen für hitzige Diskussionen gesorgt.

Ein EM-Pferd im Dressurteam Niederlande

Hans Peter Minderhoud und Dream Boy sind das einzige Paar mit gemeinsamer Championatserfahrung. Sie waren auch schon bei den Weltmeisterschaften in Tryon 2018 und im Team, das bei den Europameisterschaften in Rotterdam 2019 Silber gewann, dabei.

Dritte im Bunde ist Marlies van Baalen, Tochter der Fünften der Olympischen Spiele von Sydney 2000, Coby van Baalen, die damals Ferro ritt. Ferro ist der mütterliche Großvater des zehnjährigen Go Legend v. Totilas, den Marlies van Baalen an den Start bringen wird.

Marlies van Baalen ritt 2004 mit Idocus in Athen bei den Olympischen Spielen. Außerdem hat sie bereits viermal an Weltcup-Finals teilgenommen, das letzte Mal 2013. Die 41-Jährige hat früher längere Zeit mit Reitmeister Johann Hinnemann trainiert.

Kleines Trostpflaster für Dinja van Liere

Weil ihr eigentliches Olympiapferd Hermès in der Datenbank des Wetreiterverbandes mit einem Besitzer mit der Nationalität „deutsch“ geführt wird, kann Dinja van Liere nicht mit dem Easy Game-Sohn nach Tokio fliegen. Der Fall hatte in den Niederlanden für großes Aufsehen gesorgt. Van Liere wird aber dennoch nach Tokio reisen. Sie ist die Reservereiterin für das Dressurteam der Niederlande. Statt Hermès wird Haute Couture den Flieger gen Japan am 16. Juli in Lüttich besteigen.