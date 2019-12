Zweimal Totilas zum Fest

Was macht man zu Weihnachten? Man schenkt anderen etwas, oder macht auch sich selbst eine Freude. Zu letzterer Kategorie gehört Ann Kathrin Linsenhoff, die ein Video gepostet hat, auf dem sie Totilas in der Halle ihres Schafhofs reitet. Edward Gal hingegen beschenkt die weltweite (Facebook-)Pferdegemeinde auf seine Weise.

Vater und Sohn, ein Thema, das gerade zu Weihnachten viele Facetten hat. Angefangen schon mit Jesus. Im Pferdebereich sind zwei Videos in den Festtagen gepostet worden, die dasselbe Thema haben.

Totilas voll frisch

Einmal ist es der Vater, Totilas, der im kommenden Jahr 20 Jahre alt wird. Wie fit der Rappe, dessen Sportkarriere 2015 jäh zu Ende war, heute ist, ist gut zu sehen. Wie ein Metronom zeigt er seine Paradelektionen Piaffe und Passage. Ann Kathrin Linsenhoff, gerade noch verantwortlich für das vorweihnachtliche Turnier in Frankfurt, hat das Video gepostet. Dort hatte ja mit Total Hope auch ein Totilas-Nachkomme das Rennen um den Nürnberger Burg-Pokal gemacht. Und wenn man den Gesichtsausdruck der Unicef-Botschafterin richtig deutet, dann ist es ein „Oh, Du fröhliche“, das sie mit jedem akzentuiertem Tritt in den Lektionen der höchsten Versammlung begleitet.

Frohe Weihnachten wüschen wir von Herzen 🥰 Merry Christmas #totilas #theoneandonly #biglove #specialmoment #extraordinary #gestütschafhof Gepostet von Ann Kathrin Linsenhoff am Dienstag, 24. Dezember 2019

Der Sohn im Training

Der Mann, der dem Rappen „das ganze Programm“ des Grand Prix Sports beigebracht hat, Edward Gal, ist derweil daheim in den Niederlanden auch nicht untätig. Das beweist er in einem Video, das ihn auf dem Totilas-Sohn Total U.S. zeigt. Auch hier wird fleißig an Piaffe und Passage gefeilt. Das hohe Vorderbein hat der Rappe, der 2020 acht Jahre alt wird, auf jeden Fall vom Vater geerbt. Und wer weiß, vielleicht schauen ja auch Dressurrichter zwischen den Jahren, was so auf Facebook gepostet wird?

#GoosebumpsA glimpse of Edward with GLOCK‘s Total US•HANN stallion* 2012by Totilas x Sir Donnerhall I x Blue Hors Don Schufro•#GLOCKstallions• Gepostet von Glock Horse Performance Center am Mittwoch, 25. Dezember 2019