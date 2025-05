Dressurhengst Don Olymbrio lebt nicht mehr

Traurige Nachrichten vom Gestüt Blue Hors in Dänemark: Don Olymbrio ist im Alter von 17 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben.

Er gehörte zu den charismatischen Typen der großen Dressurbühne: Der niederländisch gezogene Fuchshengst Don Olymbrio vom Gestüt Blue Hors in Dänemark. Nun ist er im Alter von gerade mal 17 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Das teilt das Gestüt heute auf seinen Social-Media-Kanälen mit.

„Es gibt keine Worte, um auszudrücken, was Don Olymbrio für uns bedeutet hat“, wird dort auch seine Reiterin Nanna Skodborg Merrald zitiert. „Er war ein Kämpfer und Freund, ein Athlet und Gefährte. Er hat uns alles gegeben und nichts verlangt außer Vertrauen und Fürsorge.“

Eine Karriere voller Klasse

„Donnie“, so sein Stallname, kam 2008 bei Jan Lamers in den Niederlanden zur Welt – sein Vater ist Jazz, die Mutter ist eine Tochter des Blue Hors-Hengstes Don Schufro. Don Olymbrio wurde 2016 vom Dänischen Warmblutverband zum Elitehengst ernannt, ein Jahr später gab er unter dem Dänen Daniel Bachmann Andersen sein Debut im Grand Prix-Sport. Ende 2018 knackten sie erstmals die 80-Prozent-Marke übertraf. Gerade elfjährig trat Don Olymbrio bei der Weltcup-Station in Amsterdam an und im Sommer 2019 im Nationenpreis beim CHIO Aachen.

Auch nach dem Reiterwechsel zu Nanna Skodborg Merrald im Jahr 2021 blieb Don Olymbrio ein sportliches Aushängeschild für Blue Hors. Zusammen wurden sie Zweite beim Weltcup-Finale in Riad, gewannen später den Grand Prix von Rotterdam. Sie waren Reservepaar für die Olympischen Spiele in Paris und landeten zuletzt bei der Weltcup-Etappe in Amsterdam auf Rang vier.

„Er war Teil unserer Familie“, heißt es seitens des Gestüts Blue Hors. „Er hat Menschen verbunden – Reiter, Pfleger, Tierärzte, Fans, Freunde. Sein Verlust ist unermesslich.“