Dressurreiterin Diana Porsche erwartet ihr erstes Kind

Freudige Nachrichten aus Österreich: Dressurreiterin Diana Porsche und ihr Ehemann Philipp verkündeten freudig ihre Schwangerschaft.

Diana Porsche aus Österreich und ihr Ehemann Philipp erwartet ihr erstes Kind. Daher wird es für die Österreicherin nicht zur Dressur-EM in Crozet gehen, denn schon im Oktober steht die Geburt ihres Babys an.

Dabei ließ Porsche in den vergangenen Monaten mehrfach aufhorchen. Die 29-Jährige ist die neue Reiterin von Charlotte Dujardins Imhotep. Auch mit dem Hannoveraner Dahoud war sie immer öfter in 5*-Prüfungen anzutreffen. Doch nun gibt es ganz andere Neuigkeiten, von welchen die Pferderevue am Rande des Turniers in Fontainebleau erfuhr.

Wir wünschen alles Gute für eine reibungslose Schwangerschaft und tolle Zeit zu Dritt!