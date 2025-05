Dritter Kindertag im Haupt- und Landgestüt Marbach am 1. Juni

Zum dritten Mal veranstaltet das Haupt- und Landgestüt Marbach am 1.6. einen Kindertag, bei dem den jüngsten Pferdefreunden das Gestütsleben gezeigt wird.

Am ersten Juni findet in Marbach zum nunmehr dritten Mal der Kindertag statt. Von 11 bis 16 Uhr sind Familien im Haupt- und Landgestüt Marbach eingeladen, das älteste staatliche Gestüt Deutschlands zu besuchen. Der Kindertag richtet sich an Jungen und Mädchen gleichermaßen. Er bietet ein vielfältiges Programm rund um die Themen Pferd, Natur, Landwirtschaft und den Beruf des Pferdewirts für alle Altersklassen. Vor allem ist es aber die Begegnung mit den Pferden, die im Mittelpunkt steht. Der Eintritt ist frei, lediglich für das Ponyreiten und einzelne Bastelangebote fällt ein kleiner Kostenbeitrag an.

Los geht es um 11.00 Uhr in der großen Hengstparadenarena mit einem Schauprogramm mit Dressur- und Springreiten, Fahren und der Voltigiergruppe Marbach. Gleich darauf folgt ein Kinderkonzert mit „Hier kommt Nina“. Sie stellt ihren neuen Song „Der coolste Club“ über den Marbacher Kinderclub „Julmonds Marbach“ und seine Pferde vor. Vor und während des Kindertag-Programms finden um 10.00 Uhr, 13.30 Uhr und 14.30 Uhr Gestütsführungen zu den Fohlen für Familien statt. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich.

Das Datum der Veranstaltung ist bewusst gewählt. Der 1. Juni ist der Internationale Kindertag. „Das Haupt- und Landgestüt Marbach steht als Landesbetrieb besonders in der Pflicht, Heranwachsenden Einblicke in den Gestütsbetrieb, die ökologische Land- und Futterwirtschaft, die Landesreit- und Landesfahrschule und die historischen Gestütsanlagen zu gewähren“, erklärt Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck, „Marbach ist seit den 1970er Jahren Besuchermagnet für Familien und Schulklassen auf der Schwäbischen Alb, und seit fast 20 Jahren erleben Kinder und Jugendliche die Gestütsarbeit mit dem Kinderclub „Julmonds Marbach“ auch hinter den Kulissen.“

Alle Informationen gibt es hier.

– pm/AK –