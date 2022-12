Ein Vollbruder zu Weltmeister Ferrari oder eine Tochter von Million Dollar?

Die 43. P.S.I. Auktion lässt keine Wünsche offen, wenn es um hochtalentierten Nachwuchs für den großen Sport geht. 25 dressur- und 25 springbetonte Youngster werden am 10. Dezember in Ankum versteigert. Vererber-Legenden wie Chacco-Blue und Diamant de Semilly sind ebenso vertreten wie die gefragten jungen Hengste Casallco, Chaccoon-Blue, Million Dollar und Chac Boy. Bei den Dressurpferden finden sich viele Hengste, die selbst hocherfolgreich im Sport sind: Foundation, Vitalis, Dancier oder Fürst Jazz. Die Mütter und Großmütter dieser Auktionskandidaten sind hervorragende Stuten, die jedes Zuchtprogramm bereichern und bereits zahlreiche Sieger im internationalen Dressurviereck und Springparcours hervorgebracht haben.

Beispiele der Kollektion

Einige der Dressur-Highlights wie zum Beispiel die Katalognummern 2, For Prime (v. Fürst Jazz) und 16, Vimanciero sind nahe Verbindungen zu den ehemaligen Bundeschampions Bitcoin OLD und Saniola. Der vierjährige Oldenburger Hengst Ferraristi ist ein Vollbruder zu dem Vize-Weltmeister der jungen Dressurpferde von 2017, Ferrari OLD. Katalognummer 15, For Britain ist — wie der Name schon vermuten lässt — ein Sohn der Ausnahmestute Real Gold, die uns bereits das Championatspferd Duke of Britain FRH und den oben erwähnten Bitcoin OLD gebracht hat.

Die Spring-Kollektion kann mit einigen Champions aufwarten: Katalognummer. 50, Kalifa (v. Million Dollar) ist die amtierende Bundeschampionesse der fünfjährigen Springpferde, während Katalognummer 47, Garance de Vains (v. Diamant de Semilly) Vize-Weltmeister der sechsjährigen Springpferde in Lanaken wurde. Der gekörte Ogano Sitte-Hengst, Ogano’s Edition gewann das Deister-Springpferde-Championat der Vierjährigen. Weitere Highlights sind sicherlich auch die Casallco-Töchter Chyazint, die unter der Schwedin Ebba Johansson bereits mehrfach im Parcours auf sich aufmerksam machen konnte oder Casall’s Flying PS, eine Halbschwester zu Chaclot von Ricardo Pisani.

Aus bestem Hause

Das Gestüt Lewitz von Paul Schockemöhle ist ein einzigartiger Genpool für junge Talente, die durch das Gestüt Osthoff der Familie Kasselmann ergänzt wird. Die individuelle und altersentsprechende Ausbildung der Nachwuchsathleten durch die erfahrenen Mitarbeiter in Mühlen und Hagen setzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Sport.