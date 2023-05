Elektrolyte – Mit Nutrilytes® optimal versorgt

Elektrolyte richtig zu füttern ist eine Wissenschaft für sich, da sie dem Pferd genau dann zur Verfügung stehen sollen, wenn es sie braucht. Die Versorgung mit Elektrolyten ist bei Turnier- wie auch Freizeitreitern (besonders im Sommer) ein großes Thema und sollte definitiv nicht vernachlässigt werden.

Die lebenswichtigen Elektrolyte sind anorganische Mineralstoffe, die der Körper so nicht selbst herstellen kann. Elektrolyte müssen also zugefüttert werden. Sie dienen der Regulation des Wasserhaushalts im Pferdekörper, sind verantwortlich für das Durstgefühl des Pferdes und regeln die Flüssigkeitsverteilung in den Körperzellen. Durch starkes Schwitzen gehen sie verloren und füllt man die Depots nicht auf, kann es zu verlängerten Regenerationszeiten, Müdigkeit, geringerer Leistungsfähigkeit und Kondition sowie einem höheren Verletzungsrisiko führen.

Da Elektrolyte auch für den richtigen pH-Wert im Blut zuständig sind, kann eine Unterversorgung durchaus Konsequenzen für das Pferd haben, etwa für die Muskulatur. Wenn sich durch den Elektrolytmangel das Blut verdickt, werden die Muskeln nicht mehr ordentlich durchblutet und übersäuern. Schmerzhafte Verspannungen und Krämpfe bis hin zum gefürchteten Kreuzverschlag sind die Folge. Elektrolyte regeln also nicht nur den Flüssigkeitshaushalt im Organismus des Pferdes, sie halten auch den pH-Wert im Blut im optimalen Bereich und sind für die Koordination wichtiger Stoffwechselvorgänge zuständig.

Die häufigsten Gründe für einen Mangel an Elektrolyten sind starker Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen, ausgelöst durch Stress, Anstrengung oder beim Transport. Außerdem bei Krankheiten wie Kolik oder Durchfall und – in selteneren Fällen – durch mangelhaftes (Rau-)Futter. Symptome wie Abgeschlagenheit oder Leistungsabfall deuten ebenfalls auf eine unzureichende Versorgung mit Mineralstoffen hin. Ebenso können Kreislaufprobleme, leicht festzustellen an den blassen Schleimhäuten, eine Folge von Elektrolytmangel sein.

Hochwertiges Futter als Basis, individuelle Versorgung durch Elektrolyte on top

Eine ausgewogene Ernährung mit hochwertigem Futter, insbesondere Heu, ist eine gute Basis für die Versorgung mit Elektrolyten. Mineralstoffbedarf, der durch Raufutter nicht abgedeckt werden kann, muss mittels Nahrungsergänzungsfuttermitteln ausgeglichen werden.

Abhängig von Leistung, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit muss das Pferd mit beträchtlichen Flüssigkeits- und somit auch Elektrolytverlusten klarkommen. Um diese Verluste auszugleichen, braucht es eine durchdachte Zufuhr an Elektrolyten zum richtigen Zeitpunkt. Die beste Tageszeit ist der Abend, wenn die Arbeit getan ist und im Stall Ruhe herrscht. Die Fütterung am (Vor-)Abend eines Einsatzes gewährleistet eine entspannte Aufnahme der Elektrolyte mit dem Kraftfutter. Im Ruhemodus erkennt der Organismus selbst am besten, wieviel Wasser er benötigt, um seinen Elektrolytspiegel ausgewogen zu halten.

MERKE: Elektrolyte sollen nicht unter Stress, beim Transport oder unmittelbar vor oder nach dem Training verabreicht werden.

Damit vom Freizeitpartner bis zum Spitzensportler jedem Pferd die optimale Dosis an Elektrolyten angeboten werden kann, hat NutriLabs drei Produkte entwickelt. Nutrilytes® Basic, Nutrilytes® Ultra und Nutrilytes® High Performance. Für das Pferd bedeutet die Versorgung mit Nutrilytes® mehr Leistungsvermögen bei besserer Gesundheit.

Nutrilytes® Basic wurde für Freizeitpferde konzipiert, die leichte bis mittlere Arbeit verrichten. Es eignet sich zur täglichen Fütterung und zeichnet sich durch einen hohen Natriumchlorid-Anteil aus. Mit Nutrilytes® Basic und einer ausgewogenen Ernährung ist das Pferd rundum gut versorgt.

Nutrilytes® Ultra Pellets wurden für Freizeit- und Sportpferde entwickelt, die einen erhöhten Bedarf an Elektrolyten haben. Bei starkem Schwitzen gehen neben Elektrolyten auch Spurenelemente verloren. Nutrilytes® Ultra deckt diesen Bedarf dank seiner Zusammensetzung aus den notwendigen Salzen sowie Zink, Kupfer und Eisen ab.

Nutrilytes® High Performance ist das ideale Elektrolyt-Produkt für Pferde, die Höchstleistungen bringen müssen. Aufgrund seines breiten Spektrums an wichtigen Inhaltsstoffen ist es der optimale Allrounder für Turnierpferde.

Die Nutrilytes® Ultra und High Performance werden zudem in Pelletsform gefüttert, denn das macht die Fütterung einfach, da es höchste Akzeptanz beim Pferd gewährleistet. Außerdem ist es ideal, um eine hohe Menge an Elektrolyten zu verabreichen. Dank ihrer guten Verdaulichkeit eignen sich die Pellets besonders für Pferde mit empfindlichem Magen.

