Elite-Nachwuchs im Mittelpunkt

Die jüngsten Kandidaten der 100. Elite-Auktion bezaubern in einer hervorragenden Kollektion. Ausgewählte Dressur- und Springfohlen aus bestem Hause warten gespannt auf ihren großen Auktionsauftritt!

Auktionstag: Sonntag, 1. Oktober um 14.00 Uhr

Auktionslocation: P.S.I. Sport & Auktionszentrum, Tütinger Str. 28, 49577 Ankum

Die Präsentation der Fohlen wird am Auktionstag um 11.00 Uhr stattfinden. Dort können Sie sich ein letztes Mal vor dem Zuschlag von Ihrem Wunschkandidaten überzeugen, wie beispielsweise:

Blickfang aus dem Stamm von Siegerhengst Bon Esprit

Henrietta v. Henkie – Santo Domingo – Silvio I. Tochter des dreifachen Weltmeisterschaftsfinalisten Henkie/Adelinde Cornelissen, NED. Großmutter Shakira ist Schwester des gekörten Roh Magic. Aus dem Stamm: Siegerhengst Bon Esprit, der an das Gestüt Schönweide zugeschlagen wurde, Triple-Europameister Deveraux OLD/Sanneke Rothenberger sowie die Hengste Vinvino v. Vitalis, Dinario v. De Niro, Toliva v. Totilas, Go First v. Governor und Esquin White v. Escamillo.

Hengstanwärter des legendären Dominator Z

Domingo v. Dominator Z – Toulon – Contendro I. Vater Dominator Z bildet mit Christian Ahlmann eines der erfolgreichsten Paare in der Welt des Springsports und gehört aktuell zu den populärsten Springhengsten weltweit. Großmutter Käthe Kruse ist Schwester des gekörten Monte Kahlo v. Monte Bellini/1.40 m-erfolgreich mit Paula de Boer sowie des 1.40 m-erfolgreichen Contable v. Couleur-Rubin/Werner Kleimann.

Hier finden Sie einen Überblick über die ganze Kollektion: https://auktion.oldenburger-pferde.com/de/objekte/au-34/100_elite_auktion_2023?Lstatus=1

Sie haben die Möglichkeit, live vor Ort in Ankum, online auf www.oldenburger-auction.com oder am Telefon auf Ihren Favoriten zu bieten.

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: Tel. +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Tickets & Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]