Voulez-Vous Preisspitze mit 79.000 Euro in Verden

Zwei Nachkommen des V-Plus bildeten in Verden am Ende die Preisspitze der Frühjahrs-Auktion des Hannoveraner Verbandes. Für Voulez-Vous gab es 79.000 Euro.

Verden/GER – Am Samstag wurde in Verden die Frühjahrs-Edition der Auktion des Hannoveraner Verbandes abgehalten. Die Preisspitze bildete der V-Plus/Fürsten-Look-Sohnes Voulez-Vous, den Züchter und Aussteller Michael Schenk ins Auktionslot gebracht hatte. Voulez-Vous war Bronzemedaillengewinner des Hannoveraner Championats der dreijährigen Reitpferde von 2024. Er wurden nun für 79.000 Euro an einen Dressurreiter aus Bayern verkauft.

V-Plus besonders gefragt

Die Vertreter des ersten Jahrganges des Privatbeschälers V-Plus standen insgesamt hoch in der Gunst der Käufer. Denn auch Völler v. V-Plus/Rubin-Royal von Züchter Rolf Peters und Aussteller Frederik Garrn wurde für einen hohen Preis zugeschlagen. Für ihn geht es für 74.000 Euro nach Kolumbien.

Ebenfalls 74.000 Euro brachte Viola Daimont v. Valdiviani/Borsalino. Schon zu Beginn des spannenden Auktionstages hatte ihr Züchter und Aussteller Gerd Neukäter Grund zur Freude gehabt. Sein Blockbuster/Cascadello-Sohn Best Buddy, ausgestellt von Ilka Schaaf, war für 46.000 Euro das teuerste Springpferd.

Im Schnitt wechselten die 55 Reitpferde für 23.309 Euro den Besitzer. Auch die ersten Fohlen des Auktionsjahres waren gefragt. Sie erzielten einen Durchschnittspreis von 7.875 Euro. Die Preisspitze bei den Jüngsten war die junge Stute Megadoria for Fun, bei welcher der Zuschlag bei 13.000 Euro erfolgte.

Das komplette Ergebnis der Auktion gibt es hier.

– pm/AK –