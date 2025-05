Erster Fünf-Sterne-Sieg für Ioli Mytilineou – Marco Kutscher und „Hansi“ Dreher auf dem Podium

Die 27-jährige Griechin feierte bei der Etappe der Global Champions Tour in Madrid einen Riesenerfolg. Gegen die Jüngste im Starterfeld hatten auch Marco Kutscher und Hansi Dreher mit ihren Top-Pferden keine Chance.

Mit einer fehlerfreien Runde im Stechen sicherte sich die Griechin Ioli Mytilineou ihren ersten Sieg in einem Fünf-Sterne-Grand Prix – und das bei der Global Champions Tour-Etappe in Madrid. Im Sattel des belgisch gezogenen Wallachs L’Artiste de Toxandra setzte sich die 27-Jährige gegen ein Weltklassefeld durch und sicherte sich das mit 500.000 Euro dotierte Springen.

Wendepunkt unter spanischer Abendsonne

Die Kulisse des Club de Campo Villa de Madrid bot erneut alles, was die Serie so besonders macht: technischer Anspruch, internationales Flair – und ein enthusiastisches Publikum. Parcourschef Santiago Varela Ullastres hatte mit einem herausfordernden 1,60-Meter-Kurs ein präzises Auge, viel Übersicht und Kraft von Reitern wie Pferden gefordert. Nur sieben Paare schafften es ins Stechen.

Christian Ahlmann, der Franzose Simon Delestre, Jérôme Guery aus Belgien sowie Lokalmatador Manuel Fernandez Saro schieden vorzeitig aus oder kassierten Hindernisfehler. Die junge Griechin Mytilineou aber zeigte Nervenstärke und war später sichtlich bewegt.

„Ich habe einfach alles versucht. Mein Pferd ist heute aber auch einfach unglaublich gesprungen.“ 34 Sekunden lautete ihre Zeit im Stechen, schnell genug, um die Konkurrenz in Schach zu halten und ihren bisher größten Erfolg zu feiern.

Über Ioli Mytilineou

Ioli Mytilineou ist in Griechenland geboren und aufgewachsen. Ihre Mutter Hannah Roberson-Mytilineiou war schon erfolgreiche Springreiterin und hatte es bis zu den Olympischen Spielen geschafft. Ioli hat an zahlreichen Championaten in allen drei Nachwuchsreiterklassen teilgenommen, gewann etwa 2013 Doppelgold in Istanbul. Seit 2016 lebt und trainiert sie in Belgien. Bei der Europameisterschaft 2021 in Riesenbeck sorgte sie erstmals im Seniorenlager international für Furore – kaum einer hatte mit ihr und ihrem Levis de Muze gerechnet – sie landete am Ende auf Rang zwölf in der Gesamtwertung. Bei der folgenden WM in Herning und der EM in Mailand war sie am Start und trat in Paris als zweite griechische Reiterin nach ihrer Mutter bei Olympischen Spielen an. All das mit L’Artiste de Toxandra am Start, dem Pferd also, mit dem sie nun in Madrid gewonnen hat.

Kutscher und Dreher stark unterwegs

Marco Kutscher, der 2024 in Madrid noch Vierter gewesen war, zeigte mit Aventador S eine gewohnt routinierte Leistung. Mit einem fehlerfreien Ritt in 35,23 Sekunden verpasste er den Sieg. Hans-Dieter „Hansi“ Dreher komplettierte das Podium mit seinem überragenden Elysium (0/36,12).

Vorjahressieger Christian Kukuk hatte sich mit dem Chaman-Sohn Cepano Baloubet viel vorgenommen. Doch nach einem heftigen Sprung über dem Madrid-Oxer verlor der Reiter das Gleichgewicht. Kukuk verließ zu Fuß den Parcours und das nicht ganz lahmfrei.

Nach vier von 16 Stationen in der LGCT-Saison 2025 führt nun der Belgier Gilles Thomas das Ranking an. Mit dem Erfolg in Madrid sicherte sich Ioli Mytilineou das Ticket für den Super Grand Prix in Prag im November.