Europameisterschaften des Jahres 2027 vergeben

Die Austragungsorte für die Europameisterschaften des Jahres 2027 stehen ebenso fest wie die Orte für die Weltcup-Finals der unterschiedlichen Disziplinen.

Die Entscheidung über die Vergabe der Europameisterschaften für das Jahr 2027 ist gefallen. Dies gab die FEI gestern bekannt. Das belgische Waregem wird Austragungsort der Europameisterschaften im Springreiten in zwei Jahren. Die Dressur- und Para-Dressur-Europameisterschaften werden auf dem Gelände der Randbøl Dressage Academy in Südjütland/Dänemark stattfinden. Dänemark konnte in den vergangenen Jahren mit einer herausragenden WM in Herning punkten, musste sich aber ebenfalls den Skandalen um Helgstrand Dressage stellen.

Die FEI-Voltigier-Europameisterschaften 2027 werden in Italien in Verolanuova stattfinden. Für die Europameisterschaften der Vierspänner steht Baborowko in Polen bereit.

Schließlich ging es auch noch um die Vergabe der Weltcup-Finals. Die Dressur- und Springreiter sowie die Voltigierer werden sich 2027 in Göteborg treffen. Das Finale der Vierspänner findet 2027 und 2028 in Bordeaux/Frankreich statt.