Evelyn Eger siegt auf Dancing Darkness in Florida

Dressurreiterin Evelyn Eger reitet in Florida auf einer Welle des Erfolges. So nun auch mit der Stute Dancing Darkness bei deren internationalem Debüt.

Wellington/USA – Rund 20 Prüfungen hat Evelyn Eger, Bereiterin des Hof Kasselmann, in den vergangenen beiden Monaten während ihres Aufenthalts beim „Adequan Global Dressage Festival“ in Wellington/Florida bestritten, achtmal durfte sich die 27-Jährige über einen Sieg freuen. So auch an diesem Wochenende mit der elf Jahre alten Hannoveranerin Dancing Darkness, die bei ihrem internationalen Debüt den Grand Prix Special mit 72,362 Prozent gewinnen konnte. Seit gut einem Jahr sitzt Evelyn Eger im Sattel der elf Jahre alten Rappstute, Tochter des Dancier aus einer Sandro Hit-Mutter.

„Ich liebe Stuten und sie ist wirklich eine Stute, also muss ich ihr zuhören und sehen, ob sie in der Stimmung ist oder nicht und ob wir einen einfachen Trainingstag haben werden. Das mag ich bei ihr. Sie ist eine Herausforderung, die ich liebe“, schwärmt die Bereiterin. Nun möchte sie Dancing Darkness Mitte März beim abschließenden Fünf-Sterne-Turnier der Serie einsetzen und dann mitsamt ihren Pferden zurück nach Deutschland fliegen.

Im Grand Prix hatte Evelyn Eger den Sieg der für Großbritannien startenden Susan Pape und der niederländischen Jazz-Tochter Harmony’s Giulilanta mit 71,660 Prozent überlassen müssen. Eger wurde dort mit 70,609 Prozent bewertet. Im Special reihte sich Susan Pape mit der Stute, die rund zwei Jahre verletzungsbedingt pausieren musste, mit 71,766 Prozent an zweiter Stelle ein.

– fn-press/AK –