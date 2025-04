FEI Weltcup-Finals 2025 in Basel: Wer startet wann?

Die FEI Weltcup-Finals 2025 in Dressur, Springen und Voltigieren sind eröffnet. Wer startet wann in der legendären St. Jakobshalle in Basel (SUI)? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Gestern Abend fand nach einer feierlichen Eröffnungszeremonie mit Schweizer Charme und jeder Menge Trommelwirbel die Auslosung für die drei Weltcup-Finals in der legendären St. Jakobshalle in Basel statt.

Dressur: Debütantinnen und Rekord-Werth

Die Belgierin Larissa Pauluis wird am Freitag mit ihrem Flambeau als Erste im Grand Prix an den Start gehen, direkt nach ihr feiert Carina Scholz mit Soiree d’Amour ihre Weltcup-Final-Premiere. Damit ist sie nicht allein: Insgesamt geben neun Reiter-Pferd-Kombinationen in diesem Jahr ihr Final-Debüt, darunter Bianca Nowag-Aulenbrock mit Florine OLD, die Französin Pauline Basquin mit Sertorius de Rima, die Norwegerin Isabell Freese mit Total Hope OLD und die Polin Sandra Sysojeva mit Maxima Bella. Charlotte Fry, mit 29 Jahren die jüngste Teilnehmerin und aktuelle Weltmeisterin wird mit ihrem Olympia-Bronzemedaillengewinner Glamourdale zum ersten Mal gemeinsam bei einem Weltcup-Finale antreten.

Die erfahrenste Teilnehmerin ist Isabell Werth: Basel markiert ihre 26. Teilnahme. Sie tritt mit DSP Quantaz an, der bereits Podiumsplätze in Omaha (USA) und Riyadh (KSA) erzielte.

Eine Reiter-Pferd-Kombination musste vor dem Vet-Check und der Ziehung zurückziehen: Renderson Silva de Oliveira (BRA) und Fogoso Campline werden nicht in Basel starten.

Der Grand Prix beginnt am Freitag um 13:30 Uhr und dient als Qualifikation für die Kür am Samstag Abend um 19:30 Uhr.

Springen: Ehning mit Déjà-vu

Für Marcus Ehning gab es ein Déjà-vu bei der Auslosung: Wie im Vorjahr wurde der dreifache Weltcup-Sieger als Erster gezogen. Titelverteidiger Henrik von Eckermann wurde ebenfalls früh gezogen. Er startet an vierter Stelle. Für Deutschland gehen neben Ehning auch Hans-Dieter Dreher, Sophie Hinners, Mario Stevens und Richard Vogel an den Start.

Der erste Wettbewerb – eine Zeitspringprüfung – beginnt heute Abend um 20:15 Uhr und ist offen für alle 39 qualifizierten Teilnehmer. Am Freitag um 20.15 Uhr steht eine Springprüfung mit einmaligem Stechen auf dem Programm. Die Wertungspunkte aus den ersten beiden Springprüfungen werden addiert und in Fehlerpunkte umgerechnet. Die 30 besten Paare gehen am Sonntag um 14 Uhr in den ersten Umlauf. Die Top-20 um 16:30 in den zweiten Umlauf.

Voltigieren: Holen Meyer und Heiland erneut den Titel?

Für die Voltigierer beginnen die Wettbewerbe am Samstag. Titelverteidigerin Kathrin Meyer aus Hamburg wird mit Capitain Claus (Longenführerin: Gesa Bührig) ihren Titel verteidigen wollen. Sema Hornberg mit Rockemotion (Longenführerin: Nina Vorberg) sowie Annemie Szemes mit Rubinio (Nina Vorberg) sind für Alina Roß und Alice Layher nachgerückt.

Bei den Herren ist Vorjahressieger Jannik Heiland mit Rey Rubino (Longenführer: Lars Hansen) am Start. Mit ihm Thomas Brüsewitz mit William II Z (Maik Husmann) und Julian Wilfling mit Aragorn (Alexander Zebrak).

Im Pas de Deux wollen die Weltmeister Diana Harwardt und Peter Künne mit DSP Sir Laulau (Andrea Harwardt) nach dem Weltcupsieg greifen. Ebenfalls am Start: die WM-Bronze-Gewinner von Bern Gisa Sternberg und Linda Otten mit Espresso (Cornelia Ammermann).

Das Voltigieren beginnt am Samstag, den 5. April um 10:45 Uhr und endet am Sonntag, den 6. April um 08:00 Uhr.

FEI TV und Clipmyhorse übertragen live.

