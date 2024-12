FN-Ehrenabzeichen vergeben

Für besondere Erfolge haben erfolgreiche Sportler auch in diesem Jahr FN-Ehrenabzeichen erhalten. Außerdem wurde das Graf-Rothkirch-Stipendium zur Unterstützung junger Vielseitigkeitsreiter vergeben.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat die erfolgreichen Pferdesportler 2024 mit einem FN Ehrenabzeichen ausgezeichnet. FN-Ehrenzeichen gibt es entsprechend der Erfolge in verschiedenen Ausführungen. Jede Art der FN-Ehrenzeichen wird nur einmalig verliehen. Es gab in diesem Jahr keinen Championatsball. Die Ehrenzeichen werden den Sportlern zugesandt oder von ihren Trainern überreicht. Wie in jedem Jahr wurde auch wieder das Graf-Rothkirch-Stipendium zur Unterstützung junger Vielseitigkeitsreiter vergeben. Dieses erhalten die Junioren-Doppeleuropameisterin Hannah Busch aus Schwalmstadt und Zoe Deusing aus Schöffengrund, U21 Mannschaftsbronzemedaillengewinner.

Vergeben wurden in diesem Jahr folgende Auszeichnungen (jeweils in alphabetischer Reihenfolge):

FN-Ehrenzeichen in Gold mit Olympischen Ringen und Lorbeer

Heidemarie Dresing aus Rheda-Wiedenbrück (Paralympics, Kür Bronze)

Christian Kukuk aus Hörstel (Olympische Spiele Springen, Einzelwertung Gold)

Anna-Lena Niehues aus Gronau (Paralympics, Einzelwertung Bronze und Mannschaftswertung Silber)

Frederic Wandres aus Hagen a.T.W. (Olympische Spiele Dressur, Mannschaftswertung Gold)

FN-Ehrenzeichen in Gold mit Olympischen Ringen

Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer aus Jüchen (Paralympics, Mannschaftswertung Silber)

Equipechef Nico Hörmann (Paralympics, Mannschaftswertung Silber)

Regine Mispelkamp aus Geldern (Paralympics, Mannschaftswertung Silber)

Isabell Nowak aus Apelern (Paralympics, Einzelwertung 4. Platz)

FN-Ehrenzeichen in Silber mit Olympischen Ringen

Richard Vogel aus Pfungstadt (Olympische Spiele Springen, Mannschaftswertung 5. Platz)

Philipp Weishaupt aus Hörstel (Olympische Spiele Springen, Mannschaftswertung 5. Platz)

FN-Ehrenzeichen Gold mit Lorbeer

Diana Harwardt aus Bernau und Peter Künne aus Berlin sowie Longenführerin Andrea Harwardt aus Bernau (Weltmeisterschaften Voltigieren, Pas de Deux Gold)

Longenführerin Barbara Rosiny aus Lüneburg (Weltcupfinale Voltigieren, Herren Einzelwertung 1. Platz)

FN-Ehrenzeichen in Gold

Longenführer Maik Husmann aus Köln (Weltmeisterschaften, Herren Einzelwertung Bronze)

Alice Layher und Longenführerin Helen Layher aus Brackenheim (Weltmeisterschaften Voltigieren, Damen Einzelwertung Bronze)

Linda Otten aus Lilienthal und Gisa Sternberg aus Osterholz sowie Longenführerin Cornelia Ammermann (Weltmeisterschaften Voltigieren, Pas de Deux Bronze)

Anna Schölermann aus Paderborn (U25-Europameisterschaften, Mannschaftswertung Gold

Moritz Treffinger aus Werder (U25-Europameisterschaften, Mannschaftswertung Gold)

Lia Welschof aus Paderborn (U25-Europameisterschaften, Mannschaftswertung Gold)

David Will aus Marburg (Teilnahme an 28 Nationenpreisen)

FN-Ehrenzeichen in Silber

Helen Erbe aus Krefeld (U25-Europameisterschaften, Einzelwertung 5. Platz)

Larina Herpertz aus Köln (Weltmeisterschaften Voltigieren, Nations Team Köln-Dünnwald Silber)

Mona Mertens aus Korschenbroich (Weltmeisterschaften Voltigieren, Nations Team Köln-Dünnwald Silber)

Gianna Ronca aus Monheim (Weltmeisterschaften Voltigieren, Nations Team Köln-Dünnwald Silber)

Anna Schölermann aus Paderborn (U25-Europameisterschaften, Einzelwertung 5. Platz)

Ciara Schubert (Weltmeisterschaften Fahren, Mannschaftswertung Silber)

Hannah Steverding aus Herxheim (Weltmeisterschaften Voltigieren, Nations Team Köln-Dünnwald Silber)

Justin van Gerven aus Köln (Weltmeisterschaften Voltigieren, Nations Team Köln-Dünnwald Silber)

Jana Wargers aus Emsdetten (Teilnahme an 18 Nationenpreisen)

FN-Ehrenzeichen Junioren

Mia Valentina Bury aus Garrel (Junioren-Europameisterschaften Voltigieren, Junior Pas de Deux Gold)

Hannah Busch aus Schwalmstadt (Junioren-Europameisterschaften Vielseitigkeit Mannschafts- und Einzelwertung Gold)

Xenia Marie Christian aus Waldems (Europameisterschaften Fahren, Junioren Einzelwertung Gold)

Hanna Clauberg aus Ennepetal (Europameisterschaften Pony Dressur, Mannschaftswertung Gold)

Eva Esser aus Fredenbeck (Junioren-Europameisterschaften Voltigieren, Mannschaftswertung Gold)

Equipechefin Marion Fohrer (Europameisterschaften Pony Dressur, Mannschaftswertung Gold)

Leni-Sophie Gosmann aus Bottrop (Europameisterschaften Pony Dressur, Mannschaftswertung Gold)

Mathis Huisinga aus Weener (Junioren- Europameisterschaften Vielseitigkeit, Mannschaftswertung Gold)

Longenführerin Sarah Krauß aus Köln (Junioren-Europameisterschaften Voltigieren, Damen Einzelwertung Gold)

Marie Sohler aus Bad Endorf (Junioren-Europameisterschaften Dressur. Mannschaftswertung Gold)

Hannah Stüve aus Dollern (Europameisterschaften Voltigieren, Mannschaftswertung Gold)

Madlin Tillmann aus Grevenbroich (Europameisterschaften Pony Dressur, Mannschafts- und Einzelwertung Gold)

Alix von Borries aus Meerbusch (Junioren-Europameisterschaften Dressur,. Mannschaftswertung Gold)