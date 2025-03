Gestüt Blue Hors pausiert vorläufig Turnierteilnahmen

Randbøl/DEN – Ein Paukenschlag kam am Montag vom Gestüt Blue Hors aus Dänemark. Man gab auf den Social Media Känalen bekannt, dass zunächst befristet auf drei Monate die Turnierteilnahmen aller seiner Pferde und Reiter pausiert werden. Grund dafür ist die bevorstehende Neuausrichtung des Sports in Dänemark vor dem Hintergrund der anhaltenden Tierschutzdebatte.

Bei Facebook und Instagram heißt es: „Der dänische Dressursport befindet sich in einer Phase, in der Pferdewohl, Trainingsmethoden und Tierethik zur Diskussion stehen. Die Entwicklung erfolgt aus einem zutiefst ernsten Hintergrund. Sie ist entscheidend für die Zukunft des Sports. Die Debatte setzt einen lang erwarteten Versuch in Gang, klarere Richtlinien für den ethisch korrekten Einsatz von Sportpferden zu erstellen. Die Initiative ist Teil der neuen Strategie des dänischen Reiterverbands ‚Zusammen für das Pferdewohl‘. Diese konzentriert sich auf eine bessere Bildung und veränderte Wettbewerbsbewertungen. Wir unterstützen die Arbeit des Verbandes. Nur damit können wir gemeinsam einen besseren und klareren Rahmen für die Zukunft schaffen. Und zwar in Bezug auf die Pferde, die Reiter und den Sport. Deshalb haben wir uns vorübergehend entschieden, unsere Teilnahme an Dressurveranstaltungen zu pausieren. Dies gilt vorerst für drei Monate. Danach bewerten wir, ob ein besseres gemeinsames Verständnis von Pferdeethik und Sportrichtlinien erreicht wurde oder ob wir die Turnierpause weiter verlängern sollten.“