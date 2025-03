Global Champions League Sieg für Shanghai Swans vor Cannes Stars

Die Schwäne flogen förmlich zum Sieg in der Global Champions League in Mexico City. Doch auch die Cannes Stars gaben sich keine Blöße mit Platz zwei.

Mexico City/MEX – Die Shanghai Swans durften sich in Mexico City bei der zweiten Etappe der Global Champions League über vier makellose Nullrunden und den damit verbundenen Sieg freuen.

Es war absolute Hochspannung geboten, denn nach Runde eins lagen ganze acht Teams gleichauf mit einer makellosen Bilanz an der Spitze. Zu ihnen gehörten auch die Sieger der ersten Etappe in Doha und Gesamtsieger der vergangenen Saison: die Cannes Stars. Doch am Ende sollte es für sie eben nicht ganz reichen. Die Shanghai Swans übertrumpften alle. Anteil daran hatte Christian Ahlmann auf seinem 13 Jahre alten Mandato van de Neerheide und einem Nullfehlerritt in Runde eins.

Fliegende (Shanghai) Schwäne

Ebenfalls fehlerfrei in Runde eins blieb der Neuzugang des Teams, die Österreicherin Katharina Rhomberg auf dem zehnjährigen Colestus-Sohn aus der westfälischen Zucht, Colestus Cambridge. In Runde zwei setzte sie mit Cuma, einem Sohn des Comme il faut, auf einen weiteren Westfalen. Mit seinen 13 Jahren ist Cuma schon erfahren und sprang fast schon mühelos ebenfalls zu einer Nullrunde. Der Wahlösterreicher und konstate Gast in den Top Ten der Weltrangliste, Max Kühner, tat es seiner Teamkollegin gleich und kam mit EIC Cooley Jump the Q fehlerfrei ins Ziel.

Platz zwei für Cannes Stars

Auch wenn dies unerreichbar blieb, waren die Cannes Stars nahe dran. Natalie Dean aus den USA hatte mit der zwölfjährigen Acota ebenso eine Nullrunde vorgelegt wie Katrin Eckermann auf Chao Lee. In Runde zwei fiel eine Stange bei Sanne Thijssen und ihrem bereits 19 Jahre alten Holsteiner Con Quidam. Katrin Eckermann blieb mit Iron Dames Cala Mandia erneut fehlerfrei.

Über Platz drei freute sich das Team Riesenbeck International, das sich nach der Platzierung im hinteren Bereich in Doha deutlich im Aufwind befindet. Marco Kutscher war dabei der Mann der Stunde, denn er steuerte mit Aventador, zwölfjährig aus der OS-Zucht von Armitage, eine Doppelnullrunde bei. Der Italiener Emanuele Camilli blieb auf Odense Odeveld in Runde eins ebenfalls fehlerlos. Maximilian Weishaupt und DSP Omerta Incipit mussten in Runde zwei einen Abwurf verbuchen.

Top sechs für die Monaco Comets

Die Monaco Comets, das zweite Frauen-Team der Iron Dames Chefin Deborah Mayer, wurde hinter Madrid in Motion (5 Punkte) und den Doha Falcons (8 Punkte) Sechster mit acht Punkten. Herausragend war Jörne Sprehe mit zwei Nullrunden auf ihren Pferden Toys und Sprehe Hot Easy. In der Gesamtwertung führen die Cannes Stars vor den Shanghai Swans, Prague Lions, Monaco Comets und Riesenbeck International.

„Ich kann es eigentlich nicht glauben“, freute sich Katharina Rhomberg vom siegreichen Team. „Es ist wie ein Traum – hier an diesem unglaublichen Ort zu reiten, bei so einem tollen Turnier, und zu gewinnen! Es ist einfach unglaublich!“

„Ich muss sagen, dass meine Pferde beide unglaublich gesprungen sind! Mit diesem Teamgeist um uns herum macht es sehr viel Spaß, und ich habe meine Runden wirklich genossen“, betonte Katrin Eckermann von den Cannes Stars.

Und auch Marco Kutscher war überaus zufrieden. „Wir sind in der Gesamtwertung wahrlich nach oben gesprungen und deshalb überglücklich über unseren dritten Platz!“

Die gesamten Ergebnisse aus Mexico City gibt es hier.