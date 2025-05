GOT: Schleswig-Holstein fordert frühzeitige Überprüfung der Tierarztgebühren

Schleswig-Holstein fordert wie zuvor Niedersachsen eine vorzeitige Überprüfung der Tierarzt-Gebührenordnung. Der Landtag reagiert damit auf wachsenden Druck aus Pferdezucht, Sport und Tierhaltung.

Die Kritik an der seit Ende 2022 gültigen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) reißt nicht ab. Nun hat sich auch der Landtag Schleswig-Holstein einstimmig für eine vorzeitige Überprüfung und Evaluierung ausgesprochen – und erhöht damit den politischen Druck auf Bundesebene.

In einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen fordert das Landesparlament eine GOT, die „transparent, sozial ausgewogen und praxistauglich“ sei – entwickelt „im Schulterschluss mit der Tierärzteschaft“. Der bislang vorgesehene Evaluierungszeitpunkt Ende 2026 wird damit von norddeutscher Seite offen infrage gestellt.

Strukturelle Folgen spürbar

Hintergrund des Vorstoßes ist die steigende finanzielle Belastung von Tierhaltern – auch im Pferdebereich. In Schleswig-Holstein leben schätzungsweise rund 100.000 Pferde. Gerade in ländlichen Regionen sehen sich viele Pferdhalter, -züchter und Reitvereine zunehmend mit erheblich gestiegenen Behandlungskosten konfrontiert.

Bereits bei der Einführung der neuen GOT hatte das Bundeslandwirtschaftsministerium eine durchschnittliche Kostensteigerung von 20 bis 25 Prozent prognostiziert. In der Praxis lagen die Anstiege aber teil deutlich darüber – insbesondere im Bereich der Pferdemedizin und bei Hausbesuchen.

Allianz von Pferdesport und Zuchtverbänden

Getragen wird der Antrag in Schleswig-Holstein auch vom Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg, dem Holsteiner Verband, dem Trakehner Verband, dem Pferdesportverband SH sowie von der Vereinigung Deutscher Tierhalter (VDT) für eine rasche Neubewertung der Gebührenordnung.

Auch von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) kommt klare Unterstützung. Dr. Klaus Miesner, Geschäftsführer Bereich Zucht bei der FN, erklärt: „Unsere Forderung ist die umgehende und ergebnisoffene Evaluierung der GOT, um weiteren Schaden abzuwenden. Die drückenden Probleme mit der GOT sind auf Bundes- und Länderebene längst erkannt, so dass Bundesregierung und Bundestag jetzt am Zuge sind, zügig zu handeln.“

Niedersachsen war Vorreiter

Mit Schleswig-Holstein ist es nun das zweite Bundesland, das sich offiziell für eine vorzeitige Evaluierung der GOT ausspricht. Bereits im Dezember 2024 hatte der Niedersächsische Landtag einen entsprechenden Beschluss gefasst – vor dem Hintergrund ähnlicher Rückmeldungen aus der Praxis.

2024 war das Thema GOT auch Thema im Talk von #doitride.