Grand Prix Sales: Neue Online-Auktionen beginnen

Die zweite Auflage der Grand Prix Sales startet am 10. August. Jetzt registrieren!

In der zweiten Auflage der Grand Prix Sales haben unsere Kunden die Chance, ein Stutfohlen von Chacco Blue aus der Urmina (Heartbreaker), der Mutter der 1,60m-Grand Prix-Pferde Calvino de Nyze Z und Absie, zu erwerben. Die eintägigen Online-Auktionen beginnen am 10. August (Springfohlen) und am 11. August (Dressurfohlen) um 10.00 Uhr morgens und das erste Lot endet um 20.00 Uhr (MESZ, Amsterdam).

Totilas Nachkommen Video: Rock Well VG (Total Hope)

Der Einfluss von Totilas auf die Pferdezucht und den Spitzensport ist phänomenal. Grand Prix Sales hat 3 Fohlen ausgewählt, die von diesem großen Hengst beeinflusst wurden. Mit Total Hope, Fürst Toto und Mansion haben wir 3 Hengstfohlen mit Einstellung und fantastischen Bewegungen ausgewählt.

Stammvater Bordeaux Video Ravel KL (Le Formidable)

Von Bordeaux und seinem Sohn Le Formidable haben wir 3 hervorragende Fohlen in unserer Kollektion. Hengstfohlen aus interessanten Elitemüttern mit vielen Prädikaten und eigenen Leistungen im Sport.

Stutfohlen

Bei unseren Stutfohlen sind die Mütter und der Mutterstamm sehr wichtig. Für die Dressur sind uns die Sport- und Reiteigenschaften in den Mutterlinien besonders wichtig. Für den Springsport wollen wir die besten Familien, die seit vielen Jahren Grand Prix-Pferde hervorbringen. Wir haben interessante Stutfohlen von den talentierten Hengsten Dynamic Dream, So Perfect, Daily Diamond und Jameson RS2 ausgewählt. In unserer Springpferdekollektion haben wir ein Chacco Blue-Stutfohlen aus der Urmina, ein Stutfohlen von Cornet Obolensky aus der Vollschwester zu Emerald van ‚t Ruytershof und interessante Stutfohlen von Chacco Bay, Don VHP Z und Stakkato Gold ausgewählt.

Exklusive Embryo’s

Aus der Vollschwester zu Rubin Royal und Romanov haben wir einen Embryo vom König der Dressur ausgewählt: Vivaldi. Für die Fans von Itot du Chateau haben wir einen Embryo von Mylord Carthago in unserer Kollektion, dessen Großmutter die Schwester von Itot du Chateau ist! Schauen Sie sich alle auf unserer Website an.

Online Bieten

Um online bieten zu können, müssen Sie sich zunächst auf unserer Website registrieren: www.grandprixsales.nl. Das Bieten per Telefon ist ebenfalls möglich.

Präsentation auf CMH.tv

Grand Prix Sales präsentiert seine Kollektion nicht nur auf seiner Website, sondern auch auf ClipMyHorse.TV kostenlos, damit Sie sich über unsere Weltklasse-Kollektionen informieren können.

Wir freuen uns darauf, Sie auf unseren Online-Auktionstagen zu treffen!

August 2021 Springfohlen, Beginn: 10.00 Uhr, Ende: 20.00 Uhr August 2021 Dressurfohlen beginnt um 10.00 Uhr, endet um 20.00 Uhr (MESZ)

Kontaktdaten Grand Prix Sales

Sannah Angenent: +31 6 54 62 66 22

Marjolein Ras: +31 6 10 39 42 37

E-Mail: [email protected]

Registrieren Sie sich hier (www.grandprixsales.nl) für die Online-Ausschreibung

Die Abholung erfolgt im August 2021