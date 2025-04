Grande-Preis 2025 für Destacado FRH

Der Hannoveraner Verband zeichnet den elfjährigen Hengst mit dem Grande-Preis 2025 aus. Der von Matthias Alexander Rath gerittene Fuchs gehört seit dem vergangenen Jahr zum deutschen Olympiakader und soll künftig auch züchterisch verstärkt in den Fokus rücken.

Der Hannoveraner Verband verleiht den diesjährigen Grande-Preis an den Fuchshengst Destacado FRH. Die Auszeichnung wird seit 2009 jährlich an besonders vielversprechende Hannoveraner Hengste im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren vergeben. Destacado FRH steht im Besitz des Gestüts Schafhof und wird im Viereck von Matthias Alexander Rath vorgestellt.

Vom Prämienhengst zum Olympiakader

Die Karriere des Desperados-Londonderry-Sohnes begann 2015 an der Hand von Jan-Dirk Gießelmann auf der Dreiecksbahn der Verdener Körung. Dort begeisterte der Junghengst mit seinem Bewegungspotenzial die Körkommission, die Zuschauer und die Käufer. Als Prämienhengst fand er auf dem Hengstmarkt einen neuen Besitzer und seine züchterische Heimat auf dem Gestüt Schafhof in Kronberg. Keine zwölf Monate später stand Destacado FRH erneut Rampenlicht. Unter dem Sattel von Pascal Kandziora blieben die beiden ungeschlagen beim Bundeschampionat in Warendorf.

Im Sommer 2017 übernahm Matthias Alexander Rath die Zügel des nun Vierjährigen – und hat sie bis heute nicht mehr aus der Hand gegeben. Fünfjährig vertraten Rath und Destacado FRH die Hannoveraner Farben auf der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde in Ermelo und wurden Vize-Weltmeister. Ein Jahr später führte der Weg an gleicher Stelle wieder ins Finale, dieses Mal wurde es Platz vier. Fünfjährig komplettierte Destacado zudem seine Hengstleistungsprüfung. Lohn für herausragende Ergebnisse in beiden Teilen des Sporttests war der Weltmeyer-Preis 2019.

Ein Musterschüler

Im Alter von sieben Jahren erreichte der Fuchshengst als eines der jüngsten Pferde das Finale im Nürnberger Burgpokal, das er für sich entscheiden konnte. „Destacado FRH ist wirklich ein Musterschüler, der jedes Jahr die nächste Stufe schafft. Es macht unheimlich viel Spaß, dieses Pferd zu reiten, und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn reiten darf“, freute sich Matthias Alexander Rath. Nur ein weiteres Jahr später feierte das Paar erste internationale Grand Prix-Platzierungen. Die Erfolge Resultate im vergangenen Jahr mit Platz vier im Weltcup-Finale von Riad brachte das Paar schließlich in den Olympiakader.

Aus Sicht des Hannoveraner Verbandes weisen die Erfolge von Destacado auf eine stabile Konstruktion, Gesundheit und fortwährende Leistungsbereitschaft hin. Eigenschaften, die ihn als Vererber besonders wertvoll machen. Seine Blutführung ist klassisch hannoversch. Vater Desperados FRH war Olympiasieger, selbst Grande-Preisträger und Hannoveraner Hengst des Jahres. Muttervater Londonderry, ebenfalls Hannoveraner Hengst des Jahres, bringt über seinen Vater Lauries Crusador xx Edelblutanteile.

Züchterisch stand er bisher nicht allzu sehr im Fokus. Im Sport sind seine Nachkommen altersgemäß in den Jungpferdeprüfungen erfolgreich und bescheren ihrem Vater einen FN-Zuchtwert für Jungpferdeprüfungen von 153 (85 Prozent).

Die Ehrung von Destacado FRH wird im großen Rahmen bei der Dressurhengstkörung im November in Verden erfolgen.