Herzlake: Contadur und André Thieme nicht zu schlagen

André Thieme hat beim CSI Herzlake am Samstag die wichtigste Prüfung des Turniertages gewonnen. Im Sattel von Contadur setzte er sich vor Tobias Meyer und Felix Haßmann.

Eigentlich fände an diesem Wochenende das Deutsche Spring-Derby statt, für Andrè Thieme ein Pflichttermin. Dreimal hat der 46-Jährige schon in Klein Flottbek gewonnen. Wegen der Verschiebung der Traditionsveranstaltung startete der Mecklenburger stattdessen an diesem Wochenende in Herzlake. Und dort sattelte er Contadur, 2019 noch im Derby am Start. Der Profi aus Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern setzte sich mit sieben Zehntelsekunden vor Tobias Meyer mit Hero of no Man’s Land und den ehemaligen Deutschen Meister Felix Haßmann mit Quiwitino im Hauptspringen des Tages durch.

Patrick Stühlmeyer gewann mit dem sieben Jahre alten OS-Hengst Chakkalou die Youngster-Tour. In der „Mittleren Tour“ ging der Sieg nach Dänemark. An Jennifer Pedersen und Diavoltan kam niemand vorbei. Eine Zweiphasen-Springprüfung im Rahmen der Small-Tour wurde von Mylene Diederichsmeier mit Van Helsing’s Girl gewonnen.