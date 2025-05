Holger Wulschners Holsteiner Clausen mit 29 Jahren gestorben

Holger Wulschners Holsteiner Clausen war eines der besten Pferde der frühen 2000er Jahre. Er gewann Große Preise und Nationenpreise auf 5*-Niveau.

Es sind traurige Nachrichten von Springreiter Holger Wulschner. Eines seiner größten Erfolgspferde ist im hohen Alter von 29 Jahren gestorben: Clausen, 1996 geborener Holsteiner-Wallach von Calato (MV: Corleone). Seit 2012 hatte Clausen seine Rente in Groß Viegeln genießen dürfen. 13 lange Jahre galoppierte er über großzügige Weiden. Bis zum letzten Tag, wie Holger Wulschner erklärte.

Der 62-Jährige schrieb auf seinen Social-Media-Kanälen:

„Mach’s gut, Clausen.

Am vergangenen Samstag ist unsere gute Seele des Stalls friedlich eingeschlafen. Fast 30 Jahre alt ist er geworden – ein stolzes Alter für all die Sprünge, die er in seinem Leben genommen und all die Weltmeere, die er überquert hat.

Clausen war mehr als nur ein Pferd. Er war ein Sportpartner und Freund – und bis zuletzt hellwach und mitten im Stallgeschehen. Jeder, der ihm begegnet ist, weiß, was für ein besonderes Pferd er war.

Wir vermissen ihn jetzt schon sehr. Danke für alles, Clausen. Irgendwann sehen wir uns wieder. „

Während seiner Karriere konnte Clausen zahllose Erfolge feiern. Zwei Mal gewannen die beiden die Goldene Peitsche in Nörten-Hardenberg. Sie siegten im Preis von Europa in Aachen gegen stärkste Konkurrenz. Sie siegten im Nationenpreis und holten mehrere Platzierungen in Calgary, siegten in Hickstead im Großen Preis und Nationenpreis, gewannen den Nationenpreis in Dublin und sammelten während Clausens Karriere ein Preisgeld von rund 400.000 Euro.