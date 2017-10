Ingrid Klimkes Filmstar Just Paul verkauft

Nach der 56. Folge wird es keine Pferdia-Ausbildungsfilme mehr geben von Ingrid Klimke zusammen mit dem fünfjährigen Oldenburger Just Paul. Der Just Perfect-Sohn hat ein neues Zuhause gefunden. Der Ausbildungsweg à la Klimke wird trotzdem weiter dokumentiert, nur mit anderem Hauptdarsteller.

Anstelle von Just Paul tritt der westfälische Körchampion von 2009, Silbermond v. Sir Donnerhall, der nun sechs Jahre alt ist. Just Paul geht in die Schweiz. Auf ihrer schreibt Klimke: „Just Paul hat ein schönes neues Zuhause. Eine nette Schweizer Dressurreiterin hat sich in ihn verguckt. Paul wird weiter behutsam ausgebildet und ich freue mich jetzt schon zu sehen, wie er sich entwickeln wird.“

