Irland gewinnt Nationenpreis in Spruce Meadows vor Deutschland

Eine große Aufgabe hatte Parcoursbauer Leopoldo Palacios den sieben Teams im Nationenpreis von Spruce Meadows (CAN) gestellt. Am Ende gab es nur ein Paar, das zweimal fehlerfrei ritt.

Das war Bertram Allen für Irland. Als er mit seinem Pacino Amiro auch in der zweiten Runde fehlerfrei blieb, hatte er den Sieg der Equipe um Michael Blake besiegelt. Fünf Strafpunkte hatten die Reiter von der grünen Insel insgesamt auf dem Konto. Daniel Coyle und Legacy kamen mit einem und null Fehlern ins Ziel. Bei Denis Lynch mit Brooklyn Heights waren es null und vier. Bei Conor Swail und Calciet EB Z lief es in der ersten Runde nicht gut, sie schieden aus. Im zweiten Umlauf brauchten die beiden gar nicht mehr an den Start zu gehen.

Für Deutschland lief es ebenfalls super. Hier standen am Ende sechs Fehler auf dem Konto. Am besten unterwegs waren Hans-Dieter Dreher und Elysium, die mit zwei und null Fehlern ins Ziel kamen. Vier und null waren es bei Kendra Claricia Brinkop und In Time, null und vier bei Jörne Sprehe mit Hot Easy sowie vier und null bei Richard Vogel mit Cepano Baloubet.

Rang drei ging mit zwölf Fehlern an das kanadische Heimteam in der Besetzung Amy Miller auf Truman (0/4), Tiffany Foster im Sattel von Figor (4/0), Erynn Ballard auf Gakhir (0/8) und Mario Deslauriers mit Emerson (7/4).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.