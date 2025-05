Isabell Werths Wendy nicht in Mannheim am Start

Isabell Werth hat den Start ihrer Olympia-Stute Wendy de Fontaine in Mannheim beim Maimarktturnier abgesagt. Grund dafür ist ein geschwollenes Hinterbein.

Isabell Werths Wendy de Fontaine, elfjährige Sezuan-Tochter aus der dänischen Zucht, wird nicht in Mannheim beim Maimarktturnier an den Start gehen. Werth zog die Gold- und Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris zurück. Dies gab die achtfache Dressur-Olympiasiegerin auf ihren Social-Media-Accounts bekannt.

„Leider müssen wir unseren Start in Mannheim absagen. Wendy de Fontaine hat uns gestern mit einem geschwollenen rechten Hinterbein überrascht. Da braucht es jetzt Ruhe und etwas Zeit“, erklärte Isabell Werth dort.

Wir wünschen eine baldige Genesung!