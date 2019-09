Janika Sprungers Olympiastute Bonne Chance geht in die Zucht

Janika Sprunger muss sich von einem ihrer erfolgreichsten Pferde trennen. Mit 13 Jahren geht ihre Championatsstute Bonne Chance in die Zucht.

2015 gewann die Schweizer Springreiterin Janika Sprunger mit der Baloubet du Rouet-Tochter Bonne Chance Mannschaftsbronze bei den Europameisterschaften in Aachen. Ein Jahr später qualifizierten sie sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro und wurden Sechste mit dem Team. Hinzu kommen Siege und Platzierungen in Nationenpreisen und Großen Preisen rund um den Globus.

Aber schon seit drei Jahren war Bonne Chance international nicht mehr eingesetzt worden. Nun soll sie im Gestüt Haras de Clarbec der Familie Megret werden. Dort wird sie dann Stallnachbarin von Pferden wie z.B. Pénélope Leprevosts Superstute Flora de Mariposa.

Die Nachricht hat Janika Sprunger über Facebook bekannt gegeben. Sie schreibt:

„Sie hat in so kurzer Zeit so viel bewiesen. Ein winzigkleines Pferd mit einem Herz, größer als ich es mir je bei einem Pferd hätte vorstellen können. Sie war das intelligenteste Pferd, das ich je kennengelernt habe, aber ja, sie hatte auch eine ausgeprägte eigene Meinung zu den Dingen! 😉

Ich wünschte, sie hätte länger im Sport bleiben können, aber nun ist es an der Zeit für ihre zweite Karriere als Zuchtstute.“

www.horses.nl/www.facebook.com