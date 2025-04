Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Just a Dream gewinnen in Oliva

Janne Friederike Meyer-Zimmermann und der erst neunjährige irische Wallach Iron Dames Just a Dream galoppierten in Oliva rasend schnell zum Sieg.

Oliva Nova/ESP – Im Rahmen der Mediterranean Equestrian Tour hat Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf einem noch recht neuen Pferd den Grand Prix über 1,50 Meter gewonnen. Iron Dames Just a Dream heißt der erst neunjährige Wallach, welcher im vergangenen Jahr noch unter dem Iren Francis Conners unterwegs war und sich damals in der Silver Tour in Oliva zeigte. Mittlerweile ist klar: Janne Meyer und Just a Dream könnten sich zur Traumkombination entwickeln. Denn zumindest sind die ersten Auftritte mehr als vielversprechend.

Rasant zum Sieg

In Oliva hatte es das Paar mit zehn anderen im Stechen zu tun. Am Ende waren sie in 38,09 Sekunden deutlich schneller als die Konkurrenz. Fast eineinhalb Sekunden nahmen sie dem Belgier Axel Vandoorne auf Kaline de Fremis ab. Platz drei ging an den Iren David Simpson mit Ovidius vd Donkhoeve vor dem Niederländer Gerco Schröder und dem elfjährigen Jackpot.

„Wir haben Iron Dames Just A Dream letztes Jahr von Francis Connors gekauft und es war heute sehr emotional, weil Francis auch mit seiner Familie hier war“, erklärte Meyer-Zimmermann. „Vom ersten Moment an haben wir daran geglaubt, dass dieses Pferd alles kann, weil es Blut hat und vorsichtig ist, aber er hat noch viel Zeit gebraucht. Ich habe nicht erwartet, dass ich heute gewinne, ich wusste nur, dass ich überall Boden gutmachen kann, weil er so einen großen Galopp hat.“

Weitere deutsche Paare zogen nicht ins Stechen ein. In dieser Woche geht es in Oliva gleich weiter mit einer Vielzahl an neuen Prüfungen in Woche IV.

Das komplette Ergebnis aus Oliva gibt es hier.