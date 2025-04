Jörne Sprehe und Hot Easy auf Platz zwei in Mexico City

Knapp war es am Ende und den Sieg hätten Jörne Sprehe sicherlich auch viele gegönnt. Doch genauso viel Jubel gab es für einen Italiener: Emanuele Camilli.

Mexico City/MEX – Einen tollen Abschluss durften die deutschen Paare in Mexico City feiern. Nachdem es in der Global Champions League Platz eins, zwei und drei für Teams mit deutscher Beteiligung gegeben hatte, sprangen drei deutsche Paare im Großen Preis in die Top 5. Der Wettbewerb, der die zweite Etappe der Global Champions Tour darstellte, entwickelte sich zu einem hochspannenden Nervenkitzel.

Neun Paare blieben im Umlauf ohne Fehler. Sechs davon gelang dieses Kunststück auch im Stechen, sodass es wirklich schnell zugehen musste, wenn man den Sieg für sich beanspruchen wollte. Eine, die alles auf eine Karte setzte, war Jörne Sprehe mit ihre 13 Jahre alten KWPN-Stute Sprehe Hot Easy. Hot Easy ist eine erfahrene Fliegerin, war beispielsweise auch schon in Calgary problemlos am Start. Nun zeigte sich auch in Mexico City, dass auf ihre Fitness und ihren Kampfgeist Verlass ist. 43,31 Sekunden benötigte die Andiamo Z-Tochter für ihr Stechen. Das konnte nur einer toppen.

Emanuele Camilli gewinnt GCT

Der Italiener Emanuele Camilli setzte mit der Hannoveraner Chacco-Blue-Tochter Chacco´s Girlstar alles auf Sieg und gewann in 42,99 Sekunden. Platz drei ging an den Belgier Jerome Guery mit dem Nabab de Reve-Sohn Great Britain V. Auf Platz vier und fünf tummelten sich zwei weitere Deutsche. Christian Ahlmann ritt den zehnjährigen Zangersheider-Hengst Dourkhan Hero Z auf Platz vier. Direkt dahinter folgten Jana Wargers und ihre 16 Jahre alte Dorette. Für letztere war es ein versöhnlicher Abschluss der Mexiko-Reise, nachdem sich ihre Basel Cosmopolitans in der LGCL weit hinten hatten einordnen müssen.

Camilli dagegen konnte neben dem Sieg in der Tour auch über Platz drei in der League mit dem Team Riesenbeck International jubeln. „Ich war als Letzter dran und wusste, dass das Stechen sehr schnell war – ich bin also volles Risiko gegangen und hatte Glück, dass es heute für mich lief. Ich habe nicht viel nachgedacht, außer dass ich den ganzen Weg über Vollgas gegeben habe. Das Turnier ist fantastisch, die Zuschauer sind unglaublich – ich glaube, das ist mein neues Lieblingsturnier“, freute sich der Italiener. „Es ist mein erstes Jahr in einem Team in der GCL, und jetzt das Goldene Ticket für den LGCT Super Grand Prix zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel und ich kann es kaum erwarten, die Emotionen von Prag zu spüren.“

„Es macht so viel Spaß, vor diesem Publikum zu reiten. Sie ist so eine schnelle Stute, aber gegen Emanuele, der bereits am ersten Tag gewonnen hatte, war es immer eine Frage des Glücks!“, erklärte Jörne Sprehe nach ihrem Ritt.

Alle Ergebnisse aus Mexico City gibt es hier.