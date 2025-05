Julia Krajewskis Amande de B´Neville ist Mama geworden

Die Olympiasiegerin 2021 in der Vielseitgkeit, Amande de B´Neville, brachte ein gesundes Fohlen zur Welt, wie ihre Reiterin Julia Krajewski berichtet.

Was für schöne Neuigkeiten zu Beginn des Wonnemonats Mai! Amande de B´Neville, die Olympiasieger-Stute von Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski, ist Mama geworden. Sie brachte ein gesundes Hengstfohlen zur Welt, das diese bereits neugierig erkundet.

Julia Krajewski schrieb auf ihren Social Media Accounts:

„Willkommen auf der Welt kleiner Mann!

Amande de B’Neville hat ein perfektes kleines Hengstfohlen zur Welt gebracht, welches ganz genau so aussieht wie sie! Alles ist sehr glatt gelaufen und sie wurde perfekt versorgt. Ich habe nur per Kamera zugeschaut und sie angefeuert! Zur Überraschung aller ist sie eine sehr engagierte und liebe, aber beschützende Mama. Wir sind alle sehr glücklich und sehr stolz auf sie! Der Name steht noch nicht fest!“

Über diesen wird Julia Krajewski wohl mit Prof. Dr. Bernd Heicke entscheiden, der Besitzer von ‚Mandy‘. Als Züchter fungierte Julia Krajewski gemeinsam mit ihm. Der Vater des Fohlens ist übrigens Cascadello I.

Wir sind gespannt, wie sich Mandys toller Nachwuchs entwickelt. Die ersten Fotos sind in jedem Fall zuckersüß!