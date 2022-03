Junge Qualitäts-Dressurpferde in der Performance Plus Online-Auktion

Stal Wetzelaer, MT Stables und Reesink Horses haben für die sechste Ausgabe der Performance Plus Online-Auktion achtzehn junge, hochwertige Dressurpferde ausgewählt.

Die Kollektion besteht aus drei- und vierjährigen talentierten Dressurpferden. Die Auktion beginnt am Freitag, 18. März um 12:00 Uhr und endet am Montag, 21. März um 20:00 Uhr. Die Pferde stammen aus den besten niederländischen und deutschen Blutlinien, darunter zwei Nachkommen des beliebten Vivaldi-Sohnes Vitalis.

Lot 10, die vierjährige Nina VDA, ist ebenfalls ein Nachkomme von Vitalis, dieses Mal aus einer Jazz-Mutter. Diese talentierte Rappstute zeigt viel Talent unter dem Sattel. Nina selbst wurde letztes Jahr bei der Stutbucheintragung mit 75/80 zur Reservesiegerin erklärt und erhielt 85 Punkte für ihren Trab!

Jede Menge Totilas-Nachwuchs

Das Blut des legendären Totilas ist in dieser Ausgabe der Performance Plus Online-Auktion gut vertreten. Lot 10, ein vierjähriger Wallach namens No Doubt VDT, ist ein direkter Nachkomme von Totilas aus einem Mutterstamm von mehreren sehr guten Sportpferden und gekörten Hengsten.

Lot 2 Ovicii H und Lot 11 Opium L sind zwei sehr talentierte Söhne von Glock’s Toto Jr, ebenfalls aus sehr interessanten und erfolgreichen Mutterlinien. Darüber hinaus wurde mit Oh Oh Ritme van ‚t Stokske ein hervorragender Sohn des Fürst Toto ausgewählt.

Sind Sie neugierig, welche jungen Qualitätspferde versteigert werden?