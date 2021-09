Junge Qualitäts-Dressurpferde in der Performance Plus Online-Auktion

Am 27. September endet die Performance Plus Online-Auktion. Die angebotenen Pferde stammen aus den besten niederländischen und deutschen Blutlinien, darunter befinden sich auch zwei gekörte Hengste. Noch kann mitgeboten werden.

Der Stall Wetzelaer, MT Stables, Reesink Horses und LvD Sporthorses haben für die fünfte Ausgabe der Performance Plus Online-Auktion 13 junge und hochwertige Dressurpferde ausgewählt. Bei der Auktion werden vier zweijährige, sieben dreijährige und zwei vierjährige talentierte und erfolgversprechende Pferde versteigert.

Auktionsbeginn war Freitag, der 24. Juni, um 12 Uhr. Nun fällt der Auktionshammer um 20 Uhr am Montag, den 27. September – bis dahin werden noch Gebote entgegengenommen.

Q-Music: v. Quantensprung x Sandro Hit

Katalognummer 4 ist ein Hengst von Quantensprung x Sandro Hit: Q-Music. Er wurde in Hannover gekört und bekam den Titel Prämienhengst verliehen.

Nayano: Gekörter Hengst von Iconic B

Nayano (v. Iconic B) ist der Name der Nummer 2. Bei ihm handelt es sich um einen AES-gekörten Hengst. Sein Pedigree ist ausgestattet mit vielen Namen, die auf Grand Prix-Niveau Erfolge feiern.

O´Neill VE: zweijähriger Hengst von Franklin

Ebenso ist die Katalognummer 3 sehr vielversprechend. O´Neill VE ist ein zweijähriger Hengst von Franklin, der von Ghislaine (v. Charmeur) abstammt. Ghislaine ist eine Halbschwester von Cocktail´s Whinny und Vorst, der unter Anne van Olst im Grand Prix erfolgreich ist.

Ninette: dreijährige Championatsstute von Glock´s Toto Jr.

Außerdem wird die dreijährige Championatsstute Ninette (v. Glock´s Toto Jr.) versteigert. Ihren Elitetitel erhielt sie mit 81,5 Punkten im IBOP und war damit sofort an der Teilnahme bei der Nationalen Stutenprüfung 2021 berechtigt.

Zwei Söhne des Vivaldi

Zwei talentierte Vivaldi-Nachkommen stehen bei dieser Performance Plus Online-Auktion zur Verfügung. Katalognummer 1 ist Octaaf, ein Hengst aus der interessanten Gorgeous Vurona. Sie ist die Halbschwester der Hengste Blue Hors First Choice und High Five US. Ein weiterer Sohn der lebenden Legende und Vollbruder zu Octaaf ist Viking. Auch er ist ein gekörter Hengst.

Der zweijährige Oosjoerdwie (Katalognummer 10) ist ebenfalls ein Sohn von Vivaldi. Mutter ist Ballerina, die von Florencio abstammt und auch die Mutter des designierten Hengstes Philipo (v. Armani) ist.

Sind Sie neugierig, welche jungen Qualitätspferde versteigert werden? Sehen Sie sich die gesamte Kollektion auf der Website an.

Selbstverständlich sind alle Pferde röntgenologisch und klinisch untersucht, diese Informationen können über die Website angefordert werden.

Interessieren Sie sich für eines der Pferde? Natürlich ist es möglich, die Pferde zu anzuschauen und die bereits gerittenen Pferde auszuprobieren. Sie möchten mehr Informationen oder Videos? Das ist kein Problem! Kontakt können sie per Telefon oder E-Mail aufnehmen: +31 653 696 717 oder info@pplus.auction