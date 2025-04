Katharina Hemmer gewinnt Grand Prix Kür in Hagen

Dressurreiterin Katharina Hemmer und ihr Denoix PCH zeigten heute in Hagen eine Persönliche Bestleistung in der Kür und siegten damit vor Patrik Kittel.

Hagen a.T.W./GER – Dressurreiterin Katharina Hemmer zeigte in der 4*-Grand Prix-Kür in Hagen, was in ihr und ihrem 13 Jahre alten Oldenburger Denoix PCH steckt. Die beiden piaffierten am heutigen Samstag zum souveränen Sieg und zu einer neuen persönlichen Bestleistung von 79,465 Prozent. „Ich bin überglücklich, dass sich Denoix so toll gezeigt hat. Wir sind großartig in die neue Saison gestartet“, jubelte Katharina Hemmer. Mit ihrer Western-Kür riss die Bereiterin von Hubertus Schmidt dabei nicht nur Denoix´ US-amerikanische Besitzerin von ihrem Platz, sondern begeisterte auch das Publikum und die alles entscheidenden Richter.

Platz zwei ging an Patrik Kittel und Touchdown, die auf 79,305 Prozent kamen und sich dadurch mit Hemmer einen heißen Kampf lieferte. Zwei Richter sahen den Schweden vorn, drei Katha Hemmer. Auf den dritten Platz kam Andreas Helgstrand mit Jovian (77,470 Prozent). Vierter wurde der Spanier Borja Carrascosa mit Frizzantino FRH (75,645 Prozent).

Der fünfte Platz ging an Ingrid Klimke und First Class. Die beiden erreichten 75,500 Prozent. Auf Platz sechs ritt Carina Scholz mit Soiree d´Amour OLD (75,370 Prozent) vor Fabienne Müller-Lütkemeier mit Valencia AS (75,190 Prozent).

Alle Ergebnisse aus Hagen gibt es hier.