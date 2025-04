Katharina Hemmer und Denoix gewinnen Vier-Sterne-Grand Prix in Hagen

In der Vier-Sterne-Tour in Hagen setzten sich die Favoriten Katharina Hemmer und Denoix PCH deutlich vor der Konkurrenz durch.

Hagen a. T.W./GER – Neben der Drei-Sterne-Tour gab es in Hagen am Teutoburger Wald bei Horses and Dreams auch wieder eine Vier-Sterne-Tour, die heute mit dem Grand Prix begann. Die Sieger zeigten deutlich ihre Ausnahmestellung im Starterfeld: Katharina Hemmer und Denoix PCH piaffierten zu 74,261 Prozent. Damit distanzierten sie den Andreas Helgstrand und Jovian um fast drei Prozent (71,391 Prozent). Platz drei ging an Patrik Kittel auf Touchdown (70,783 Prozent). Über Platz vier und fünf freuten sich wieder zwei deutsche Paare: Ingrid Klimke und First Class (70,370 Prozent) und Fabienne Müller-Lütkemeier und Valencia AS (69,652 Prozent).

„Ich bin superglücklich, dass wir so gut in die neue Saison gestartet sind“, betonte Katha Hemmer. „Klar gibt es noch ein paar Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber ich bin schon mal sehr zufrieden. Denoix war immer konzentriert und voll bei mir!“

Alle Ergebnisse aus Hagen gibt es hier.